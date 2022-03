La plupart des Britanno-Colombiens ont peur que la pandémie perdure, selon une étude

Nous observons des signes de stress chronique au sein de la population , déplore Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Selon l’étude, 65 % des Britanno-Colombiens craignent l’arrivée d’un nouveau variant du virus.

À l’échelle nationale, plus d’un Canadien sur deux (57 %) a peur que la pandémie soit encore présente pour quelques années.

Méthodologie : Les données du premier tour ont été recueillies en mai 2020, celles du deuxième tour, en septembre 2020, celles du troisième tour, en janvier 2021, et celles du quatrième tour, en novembre et décembre 2021. Au total, 3030 répondants et répondantes ont participé à la quatrième vague. Cet échantillon est représentatif de la population canadienne adulte selon l’âge, le genre, la région et le revenu familial. Pour les proportions tirées de notre échantillon de 3030 participants et participantes, la marge d’erreur maximale est de 1,79 % à un niveau de confiance de 95 % (échantillon global). Source : Résumé des conclusions - Les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale : 4e tour  (Nouvelle fenêtre)

Une fracture sociale

L’étude montre aussi que les Britanno-Colombiens ne sont pas égaux face à la pandémie.

Nous notons de grandes disparités dans la façon dont différents groupes de personnes sont touchés par la pandémie, et cela alimente la fracture sociale avec, d’un côté, les gens en bonne santé mentale et de l’autre, ceux dont la santé mentale est fragile , explique Emily Jenkins, co-auteure de l’étude et professeure en sciences infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique UBC .

Quarante et un pour cent des habitants de la Colombie-Britannique affirment que leur santé mentale a décliné depuis le début de la pandémie, et ce chiffre atteint 57 % chez les personnes au chômage ou encore 54 % chez les personnes qui avaient déjà des problèmes de santé mentale.

« De toute évidence, il s’avère que nous ne sommes pas vraiment tous dans le même bateau. » — Une citation de Emily Jenkins, co-auteure de l’étude et professeure en sciences infirmières à l’UBC

Les auteurs de l’étude appellent ainsi les gouvernements à garantir un accès équitable aux soins, à mieux financer les services communautaires en santé mentale, et à maintenir ces investissements au-delà de la pandémie.

Les craintes liées aux changements climatiques

En plus de l’anxiété liée à la pandémie, l’étude analyse celle liée aux changements climatiques.

Les résultats montrent que près d’un Britanno-Colombien sur deux (48 %) s'inquiète des effets cumulatifs de la pandémie de COVID-19 conjuguée à la crise climatique. Un chiffre plus élevé que la moyenne nationale (36 %).

Avec les dômes de chaleur et les rivières atmosphériques que la Colombie-Britannique a connus en 2021, il y a une plus grande prise de conscience des conséquences de la crise climatique , explique Emily Jenkins qui ajoute que cela aggrave les problèmes en santé mentale.