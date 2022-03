Un juge ontarien rejette la contestation des églises contre les règles de la COVID-19

La juge Renee Pomerance, de la Cour supérieure de l'Ontario, qui a supervisé l'audience tenue fin janvier, a rendu sa décision mardi.

L'église Church of God à Aylmer et la Trinity Bible Chapel à Waterloo ont été accusées au printemps 2021 de diverses infractions aux restrictions de santé publique mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

La juge Renee Pomerance écrit dans sa décision qu'elle convient que les limites concernant les rassemblements religieux ont enfreint la capacité des plaignants à s'engager dans une activité religieuse en tant que congrégation, et que les limites ont eu un impact négatif sur le bien-être psychologique des membres de l'église.

Pourtant, le fait demeure que, malgré l’argumentaire des plaignants, il n'y a jamais eu d'interdiction complète des rassemblements religieux ou des activités religieuses , conclut-elle.

Elle explique dans sa décision que même si les autres possibilités de rassemblements n'étaient pas idéales, y compris lorsque les services extérieurs ou dans des environnements intérieurs plus petits étaient autorisés, les règles doivent être comprises dans le contexte plus large de la pandémie.

De nombreux sacrifices ont été exigés de la part de nombreuses personnes et institutions dans l'intérêt de la santé publique. Les institutions religieuses ont été affectées, mais pas plus que ce qui était raisonnablement nécessaire et pas plus longtemps que ce qui était raisonnablement requis , écrit la juge.

La Trinity Bible Chapel à Waterloo, prise en photo le 25 avril 2021, a également été accusée de diverses infractions aux restrictions de santé publique. Photo : CBC / Hala Ghonaim

La juge Renee Pomerance explique qu’elle a lu des décisions sur des contestations similaires présentées par des églises du Manitoba et de la Colombie-Britannique, où des plaintes ont également été rejetées. Mais elle dit que sa décision est basée uniquement sur la preuve qui lui a été présentée par les parties prenantes ontariennes.

Elle a aussi déclaré qu'elle n'était pas chargée de déterminer si la loi avait été enfreinte par les églises d'Aylmer et de Waterloo, car celles-ci ont été accusées devant d'autres tribunaux.

Elle dit cependant dans la conclusion de sa décision que les églises ont fait preuve d'un manque de respect lorsque la province a essayé de les accommoder en adaptant les restrictions lorsque cela était possible.

L'accommodement total de la liberté religieuse n'aurait pas entraîné un inconvénient légitime pour le gouvernement. Cela aurait représenté une abdication totale de la responsabilité du gouvernement d'agir dans l'intérêt public. Cela aurait signifié fermer les yeux sur la menace de graves conséquences pour la santé d’une grande partie de la population , conclut-elle.

Au moment de la publication, les églises n'avaient pas été jointes pour obtenir leurs commentaires.

Avec des informations de CBC