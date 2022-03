Le monde culturel continue de protester contre l’invasion de l’Ukraine

Les géants du divertissement Disney, WarnerMedia et Sony Pictures ont suspendu la sortie de leurs films dans les salles de cinéma en Russie, dont le dernier Batman, imitant ainsi d'autres entreprises ayant choisi de se désengager, temporairement ou non, du pays.

Compte tenu de l'invasion [...] de l'Ukraine et de la crise humanitaire tragique, nous suspendons la sortie de films en salle en Russie, y compris le prochain Alerte rouge (Turning Red) de Pixar , a annoncé Disney dans un communiqué lundi.

Une scène du film «Alerte rouge». Photo : Capture d’écran - YouTube

Nous prendrons des décisions commerciales futures en fonction de l'évolution de la situation , est-il ajouté.

En attendant, Disney affirme travailler avec des ONG pour fournir une aide d'urgence et d'autres formes d'assistance humanitaire aux réfugiés.

Le conglomérat WarnerMedia a aussi indiqué qu'au vu de la crise en Ukraine, il allait mettre sur pause la sortie de la dernière version de Batman en Russie.

Sony Pictures, filiale du groupe japonais Sony, a pour sa part annoncé qu'il suspendait le lancement de ses films dans les salles en Russie, dont celui de Morbius, sa nouvelle superproduction.

Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont affectés et nous espérons que cette crise sera résolue rapidement , a écrit Sony Pictures dans un communiqué.

Toujours dans le milieu du cinéma, le Festival de Cannes a déclaré qu’il n’accueillera pas la délégation officielle russe, ou toute personne liée au gouvernement russe, en mai prochain, à moins que la guerre ne s’achève d’ici là.

Quant à l’Académie européenne du cinéma, elle a décidé d’exclure les films russes des prochains Prix du cinéma européen.

Pas de pavillon russe à la Biennale de Venise

À la Biennale de Venise, qui ouvrira en avril, le pavillon russe restera fermé, car les artistes Alexandra Sukhareva et Kirill Savchenkov, ainsi que le conservateur Raimundas Malašauskas, ont décidé de se retirer du projet.

Il n’y a pas de place pour l’art quand des personnes civiles sont en train de mourir sous le feu des missiles, quand les citoyens et les citoyennes d’Ukraine se cachent dans des abris et quand les protestataires sont réduits au silence en Russie , ont déclaré Alexandra Sukhareva et Kirill Savchenkov dans un communiqué.

Le chef d'orchestre russe Valery Gergiev lors d'un concert à Londres, en mai 2016 Photo : Getty Images / Stuart C. Wilson

Dans le milieu de la musique, les réactions se multiplient aussi. En Europe, l’Orchestre philharmonique de Munich a congédié mardi Valery Gergiev, le chef d’orchestre pro-Poutine que Yannick Nezet-Séguin avait remplacé la semaine dernière. La Scala, à Milan, le palais des festivals de Baden-Baden et la Philharmonie de l'Elbe, à Hambourg, ont également décidé de ne plus travailler avec le chef d'orchestre russe.

Lundi soir, avant la représentation de l’opéra Don Carlos, le chœur et l’orchestre du Metropolitan Opera de New York ont interprété l’hymne national de l’Ukraine.

Plusieurs artistes ont décidé d’annuler des concerts en Russie. C’est notamment le cas du groupe de rock américain Green Day et du groupe australien Nick Cave and the Bad Seeds.

Sur Instagram, le groupe de rock britannique Franz Ferdinand a expliqué que l’invasion de l’Ukraine était l’unique raison de l’annulation de ses concerts prévus à Moscou et Saint-Pétersbourg.