La SFM salue le nouveau projet de loi sur les langues officielles

On a vu des gains substantiels dans ce projet de loi , a-t-elle réagi lors d’une entrevue au Téléjournal Manitoba.

Le projet de loi C-13 est essentiellement une reprise du projet de loi mort au feuilleton l’été dernier, avant le déclenchement de l’élection fédérale, mais avec quelques ajustements.

Un de ceux-ci donne au commissaire aux langues officielles le pouvoir d’imposer des sanctions administratives, qui pourraient aussi être d’ordre financier, comme une pénalité de 25 000 $ à des entreprises de transport à charte fédérale comme Air Canada ou VIA Rail.

Mme Caissie souhaiterait que le projet de loi aille encore plus loin.

On voulait un pouvoir de sanction pour le commissaire aux langues officielles, mais ceci dit on voulait que ça soit élargi plus loin que les institutions responsables du voyage. C’est une étape, mais on va regarder pour un amendement , déclare-t-elle.

La Société de la francophonie manitobaine SFM travaillera avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour faire entendre ses revendications d’amélioration.

En ce qui a trait à l’immigration francophone, Mme Caissie souhaite une clarification pour vérifier que ce projet de loi contient un réel engagement vers des cibles et l’objectif précis de la nouvelle politique .

On doit inclure une cible , indique-t-elle, alors que le projet de loi actuel mentionne seulement que l’immigration doit contribuer au maintien ou à la croissance du poids démographique .

Angela Caissie aimerait aussi que ce projet de loi comporte une clause linguistique dans les ententes fédérales-provinciales au Manitoba qui pourraient avoir un impact dans le financement en éducation et en petite enfance .

