Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean impose une suspension pour mise en échec illégale

Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean a imposé une suspension de deux matchs pour une mise en échec illégale à un joueur de calibre M15 A à la suite d’un match disputé dimanche entre Roberval et Saguenay, alors qu’il n’y avait eu aucune pénalité décernée sur la séquence et qu’une plainte a été logée après la partie.

Ce match de la catégorie appelée autrefois bantam a eu lieu à l’aréna Marina-Larouche de Chicoutimi-Nord entre les Sabres de Roberval et les Cougars de Saguenay.

Le duel est rapidement devenu à sens unique en faveur des joueurs de Saguenay, dans ce match de calibre sans contacts.

En troisième période, un contact s'est produit lorsqu'un joueur de Roberval a tenté une sortie de zone et qu'il a été frappé par un défenseur de Saguenay après avoir perdu la rondelle.

Il y a un joueur des Cougars de Chicoutimi qui est parti de la ligne bleue, tout de suite après la mise en jeu en direction d’un de nos joueurs et puis il lui a administré une mise en échec au visage après s’être donné deux bons coups de patins pour se diriger envers notre joueur qui s’est effondré sur la glace automatiquement , a raconté l’aide-parent des Sabres de Roberval, Mathieu Gaudreault.

Toujours selon lui, le joueur aurait subi un traumatisme crânien qualifié de léger à modéré.

Il a donc alors été décidé de déposer une plainte officielle à Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, non seulement pour ce geste, mais pour la totalité du match, notamment en raison du travail des arbitres.

La décision a été rendue mardi en fin de journée. Selon l’arbitre en chef régional pour Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mathieu Deschênes, la sanction a été décidée en collaboration avec Hockey Québec.

Sur la séquence, il n’y a pas eu de sanction appelée par les officiels, mais le joueur fut blessé. Donc, suite à ça, les parents nous ont communiqué une vidéo qu’on a révisée. Dans le fond, ce n’est pas des choses qu’on fait régulièrement chez nous de réviser des vidéos, mais dans une situation de catégorie simple lettre où la protection des joueurs est quand même très importante pour nous dans la région, bien on l’a fait , a indiqué Mathieu Deschênes.

Donc, on a envoyé la vidéo à Hockey Québec, au comité arbitres, puis à la suite de ça on a décidé d’imposer des sanctions au joueur fautif pour mise en échec illégale , a-t-il ajouté.

En plus de la suspension de deux matchs au joueur, l'aide-parent Mathieu Gaudreault a été suspendu pour le même nombre de parties en raison de son comportement envers les officiels. Cette suspension a découlé automatiquement du rapport du match.

Ce dernier se réjouissait quand même de voir que l'organisme a reconnu qu'il aurait dû y avoir une pénalité imposée sur la séquence.