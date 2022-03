Financement de la SODEC : le cinéma documentaire québécois en colère

Dans une lettre publiée mardi et signée par 650 personnes, le milieu du cinéma documentaire québécois dénonce le trop faible financement alloué par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Il réclame de recevoir au moins 15% des fonds affectés à la production de films par la SODEC.

Il y a une désaffection des télédiffuseurs [pour les documentaires québécois] avec l’arrivée de Netflix. Tout cet écosystème va nous nuire à long terme si on n’est pas soutenu , a expliqué, en entrevue mardi, le cinéaste Denys Desjardins, à Franco Nuovo lors de l’émission Le 15-18.

Le grand public continue à aimer [les documentaires] , a-t-il aussi précisé, rappelant le succès du documentaire Les Rose, qui a gagné le prix du public lors du dernier Gala Québec Cinéma.

Dans leur lettre, les signataires soulignent aussi que les longs métrages documentaires québécois rayonnent dans les festivals à l’étranger. Deux d’entre eux – Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, et Cette maison, de Miryam Charles – ont d’ailleurs été sélectionnés lors de la dernière Berlinale.

Parmi les 650 signataires se trouvent des documentaristes, comme Richard Desjardins, Fernand Dansereau – récemment lauréat d'un Prix du Gouverneur général – et Jacques Godbout, mais aussi des cinéastes de fiction, dont Denis Villeneuve, Philippe Falardeau, Denys Arcand ou encore Sophie Deraspe et Luc Dionne.

L’élément déclencheur du mécontentement est la proportion du budget de la SODEC consacrée à la production de longs et moyens métrages documentaires pour l’exercice financier 2020-2021. Le mépris s’exprime par un pourcentage : 3,4 %, énonce la lettre. Dix-sept productions se [sont] partagé la famélique somme de 1 407 500 $ .

Si la mission de la SODEC est de "soutenir les entreprises culturelles québécoises", force est de constater qu’elle ne la remplit pas à l’égard des compagnies de production documentaires , est-il aussi écrit dans la lettre.

Richard Desjardins Photo : Lilli Marcotte

La SODEC se défend

Dans un communiqué émis mardi, la SODEC a affirmé qu’elle devait initialement investir 2,19 millions de dollars, et non 1,4 million de dollars, pour la période 2020-2021. Elle explique cet écart par l’incapacité de certaines productions de compléter leur financement – seuls les montants versés à des projets ayant pu compléter leur financement sont comptabilisés dans le rapport annuel de la SODEC – et par la pandémie qui a forcé la mise sur pause de plusieurs projets qui devaient être tournés au cours de l’année.

La SODEC met également en avant le fait qu’elle a augmenté de 53 % son plafond d'investissement pour un documentaire depuis 2019.

Nul ne doute du rôle crucial et éclairant du cinéma documentaire dans notre société. Jamais, en aucun temps, il n’a plané à la SODEC l’ombre d’un mépris sous quelque forme qu’il soit… tout au contraire, le noble métier de cinéaste documentaire a toujours suscité notre admiration et notre volonté de soutenir leur travail essentiel , a indiqué Louise Lantagne, présidente et cheffe de la direction de la SODEC, dans le communiqué.

Toutefois, ces explications ne convainquent pas Denys Desjardins et ses collègues. Le groupe souligne que, par le passé, le cinéma documentaire était davantage soutenu par la SODEC. Selon les chiffres avancés, la SODEC a investi 2,8 millions de dollars dans le documentaire en 2013, soit 11 % de son aide totale à la production. À l’époque, cette grande enveloppe représentait 26 millions de dollars, contre 41 millions de dollars aujourd’hui.

Un cinéma trop résilient?

Denys Desjardins estime que la résistance du cinéma documentaire a peut-être joué contre lui ces dernières années.

On a une capacité de résilience qui est trop forte, car on arrive, avec des moyens vraiment faméliques, à maintenir une production impressionnante , a-t-il expliqué.

On dirait que l’État se dit : "ils tiennent le coup", a-t-il ajouté. On ne peut plus accepter de mourir à petit feu comme ça.

Le milieu reprend donc aujourd’hui le bâton du militantisme pour exiger de recevoir au moins 15% du montant alloué à l’ensemble des productions par la SODEC afin de continuer à faire vivre le cinéma documentaire au Québec.

Année après année, le documentaire fait la preuve de sa pertinence sociale, de son audace formelle, de sa capacité à prendre le réel à bras-le-corps et à nous nommer comme peuple, à nous faire réfléchir comme société , rappellent les signataires dans leur lettre.