Un résident de Brandon prêt à vendre sa maison pour rejoindre la guerre en Ukraine

Un résident de Brandon d’origine ukrainienne est prêt à tout laisser et à vendre sa maison pour soutenir sa patrie outre-mer.

Je pourrais envoyer de l’argent, mais ce serait minimal. Je veux être là sur le terrain pour offrir mon aide là où c’est nécessaire , explique Vartan Davtian.

Je me sens impuissant ici et je ne peux rien faire , a lancé celui qui habite à Brandon depuis 2008.

M. Davtian a de la famille et des amis à Lviv en Ukraine, qui est encore une zone sécuritaire du pays, assure-t-il. C'est là où il souhaite se rendre en premier.

Si le gouvernement de Volodymyr Zelensky lui demande de rejoindre l’effort de guerre et de s’enrôler dans l’armée, Vartan Davtian se dit prêt à le faire pour empêcher la Russie de gagner la guerre.

Il n’est pas le seul Canadien vivant au Manitoba prêt à aller rejoindre l’effort de guerre. Au moins deux Winnipégois sont en sol ukrainien, dont le joueur de soccer Svyatik Artemenko, qui a échangé ses crampons pour un fusil.

Même si la situation est périlleuse, un Britanno-Colombien de 33 ans a aussi décidé de se rendre en Ukraine, pour monter au front.

J’ai vu des vidéos d’enfants dans des ambulances être réanimés, des civils qui ont perdu des membres sous le choc et des soldats qui combattaient. Des civils et des appartements sont bombardés. C’est brutal et je ne trouve pas ça correct , explique Bryson Woolsey.

Le gouvernement fédéral affirme respecter la décision personnelle de ces Canadiens qui veulent se rendre en Ukraine pour aider leur pays, bien qu’il réitère que la situation y est dangereuse.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Riley Laychuck