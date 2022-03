Des militants conservateurs unis s’organisent contre Jason Kenney

À cinq semaines du vote de confiance de Jason Kenney face aux membres de son parti, des militants conservateurs unis et des députés s’organisent sur le terrain. Le groupe Take Back Alberta tient depuis décembre des rencontres pour convaincre les militants de voter contre leur chef actuel et même les soutenir financièrement.

David Parker était un organisateur de campagne pour Jason Kenney lors de sa course à la direction du Parti conservateur uni (PCU) en 2017. Cinq ans plus tard, il ne croit plus en lui.

« Je suis très déçu du premier ministre. Je croyais vraiment en lui. J’ai dédié près d’un an de ma vie pour le faire élire. Je ne comptais pas mes heures. J’ai investi du capital politique [pour lui]. » — Une citation de David Parker, fondateur de Take Back Alberta

David Parker a l’impression que Jason Kenney ne représente plus les conservateurs unis et qu’il n’est pas transparent dans ses décisions. Il s’insurge particulièrement contre sa gestion de la pandémie qui a causé du tort à bien des Albertains, selon lui. [ Jason Kenney ] croit que les gens vont lui pardonner, mais ce n’est pas le cas , estime-t-il.

David Parker veut maintenant convaincre le plus de membres du Parti conservateur uni possible de se rendre à Red Deer, le 9 avril, pour voter contre Jason Kenney lors de son vote de confiance. Depuis décembre, Take Back Alberta estime avoir tenu environ 200 rencontres en personne avec des militants dans ce but. Le nombre de participants varie de quelques dizaines à une centaine, selon David Parker.

Radio-Canada n'a pas pu vérifier de manière indépendante le nombre de rencontres qui ont bel et bien eu lieu.

Des députés militent contre leur chef

Radio-Canada a obtenu l’enregistrement audio partiel d’une de ces rencontres, le 17 février dernier dans un hall communautaire de Glendon, près de Bonnyville. On y entend le député Parti conservateur uni PCU de Bonnyville–Cold Lake–Saint-Paul, Dave Hanson, se prononcer contre la réforme électorale qu’a fait adopter le gouvernement Kenney l’automne dernier. Dave Hanson s’était opposé à celle-ci, car elle ouvrait la porte à ce qu’une personne achète une carte de membre d’un parti politique pour une autre personne sans qu’elle soit au courant ni consentante.

Dans l’enregistrement, Dave Hanson affirme qu’il craint de voir de l’interférence lors du vote de confiance du 9 avril, une référence aux craintes d’associations de circonscription du parti de voir le vote entaché des mêmes allégations de fraude électorale que celui de 2017.

Dave Hanson se réjouit toutefois de l’organisation d’une telle rencontre dans sa circonscription pour tenter de contrer cette possibilité.

« C’est une vague de fond. Je suis très, très heureux de voir que ça se produit ici aussi. » — Une citation de Dave Hanson, député PCU de Bonnyville–Cold Lake–Saint-Paul

Contacté par téléphone, le député a confirmé l’authenticité de l’enregistrement, mais a affirmé qu’il a participé à la rencontre à la condition qu’elle ne soit pas enregistrée. Il n’a pas voulu commenter davantage. Dave Hanson a été très critique du gouvernement Kenney ces derniers mois.

La députée conservatrice unie d’Airdrie-Est, Angela Pitt, déclare de son côté qu’elle a participé à une centaine de rencontres pour pousser des Albertains à s’impliquer au sein du Parti conservateur uni, dont certaines de Take Back Alberta.

Quand les citoyens s’impliquent politiquement, cela produit de bons gouvernements, affirme-t-elle. Je crois qu’en se basant sur ce qu’on a entendu ces dernières années, les gens souhaitent voir un changement de gouvernement et c’est la manière d’y arriver.

La députée Angela Pitt critique fortement le premier ministre depuis plus d'un an. Photo : Assemblée législative albertaine

Selon David Parker, de Take Back Alberta, une demi-douzaine de députés conservateurs unis sont impliqués de près ou de loin dans l’organisation de ces rencontres.

De son côté, le député indépendant Todd Loewen, expulsé du caucus conservateur uni en 2021, appelle également sur les réseaux sociaux les militants à se rendre à Red Deer pour voter contre Jason Kenney.

Mobiliser le plus de militants possible

Dans l’enregistrement, on entend ensuite Vitor Marciano, un collaborateur de Brian Jean, prendre parole. Celui-ci a également confirmé l’authenticité de l’enregistrement audio. Vitor Marciano plaide que le seul moyen d’expulser Jason Kenney de son poste de chef est d’envoyer suffisamment de militants à l’assemblée générale spéciale du 9 avril à Red Deer pour remporter le vote de confiance.

C’est le but de cette rencontre : s’assurer qu’il y a assez de membres là-bas. Honnêtement, Jason Kenney compte sur le fait que bien que les gens soient en colère, ils ne le seront pas assez pour conduire jusque là-bas et dépenser 99 $ [en frais d’inscription]. Ultimement, 99 $ est un très petit investissement pour assurer notre liberté et envoyer un message aux politiciens , affirme Vitor Marciano dans l'enregistrement.

Jason Kenney (à droite) a battu Brian Jean (à gauche) lors de la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Celui-ci travaille comme organisateur politique pour Brian Jean, qui tente de se faire élire dans l’élection partielle de Fort McMurray-Lac La Biche le 15 mars, sous la bannière conservatrice. Brian Jean est un adversaire de longue date de Jason Kenney et appelle ouvertement à sa démission ou son expulsion.

Vitor Marciano et David Parker affirment toutefois que l’équipe de Brian Jean et Take Back Alberta ne collabore pas officiellement. Leurs intérêts sont plutôt temporairement alignés, selon David Parker.

Take Back Alberta affirme disposer d’un soutien financier important, de sources qu’il ne veut pas dévoiler. Il utilise notamment cet argent pour aider financièrement des militants conservateurs en mauvaise posture financière à se rendre à Red Deer. Il compte notamment noliser des autocars pour transporter des militants à Red Deer.

Une grogne qui ne s’estompe pas

Un professeur de sciences politiques au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, voit dans Take Back Alberta une preuve que la fronde contre Kenney se transforme et s’organise. Il s’interroge toutefois sur les chances de succès des rebelles conservateurs.

« La côte est raide. C’est très difficile de démettre un premier ministre en fonction. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta

Il croit toutefois que les militants mécontents de Jason Kenney ont appris une leçon à la suite de l’assemblée générale annuelle du parti, en novembre. Alors que plusieurs s’attendaient à un coup d’éclat contre le chef, l’événement s’est déroulé presque sans encombre.

Même si l'intensité est forte chez les mécontents, il y a toujours la question du rapport de force. On a toujours eu beaucoup de difficultés à évaluer le pourcentage de mécontents. Étaient-ils assez dominants? Représentent-ils 25 ou 40 % de la base du parti? , s’interroge Frédéric Boily.

Selon lui, en raison des craintes de manipulation du vote, ces mécontents pourraient même ne pas être convaincus par une victoire de leur chef. Conséquemment, la grogne pourrait subsister au-delà du 9 avril.

Avec les informations d'Elise von Scheel