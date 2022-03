La PPO a enfreint le Code des droits de la personne de l’Ontario, selon un avocat

Dans ses arguments finaux présentés mardi, la défense des plaignants affirme que ses clients ont fait l'objet de discrimination, parce qu'ils sont Noirs et que leur statut à Immigration Canada les rendait vulnérables.

À lire aussi : Audience pour un potentiel profilage racial sur des travailleurs migrants en Ontario

La poursuite de 1,6 million de dollars pour atteinte à la dignité est inscrite au nom de Leon Logan devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Il y est écrit que les plaignants se sont sentis humiliés et injustement traités à cause de la couleur de leur peau dans cette affaire.

Rappel des faits

À l'époque, la victime avait été agressée sexuellement dans la petite communauté de Bayham par Henry Cooper, un migrant noir qui a depuis été condamné à la prison.

La femme avait décrit son assaillant comme un homme noir musclé d'une vingtaine d'années, sans pilosité au visage, mesurant entre 1,75 m et 1,80 m. Il avait en outre une voix grave avec un possible accent jamaïcain.

Elle avait déclaré à la police qu'elle était convaincue que l'agresseur était un travailleur migrant, parce qu'elle croyait l'avoir vu près de chez elle dans un secteur rural du sud-ouest de l'Ontario.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario se trouve dans cet édifice du centre-ville à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Dans le cadre de son enquête, la police provinciale de l'Ontario avait néanmoins recueilli des échantillons d'ADN parmi 96 travailleurs agricoles originaires des Caraïbes, dans cinq fermes du comté d'Elgin, afin d'appréhender le suspect.

Ils ont tous été traités comme des suspects potentiels alors que la description du suspect ne correspondait pas à leur profil , explique l'avocat Shane Martinez, qui affirme que le racisme antinoir est bien présent dans les corps de police de la province.

Il reprend le témoignage de l'agent Raffay aux audiences qui ont débuté en novembre. Ce sont des Noirs avec un accent jamaïcain ou originaires des Caraïbes , avait-il dit.

Ils ont ciblé tous les Noirs de la région en faisant fi de tout autre facteur d'identification autre que la couleur de la peau , poursuit Me Martinez.

Atteinte au Code

L'avocat ajoute que la police a enfreint le Code des droits de la personne de l'Ontario en administrant de tels tests.

Il conteste la façon dont la Police provinciale de l'Ontario PPO a agi à l'époque, parce que les enquêteurs n'étaient pas entraînés à administrer des tests d'ADN et qu'il n'existait à l'époque au sein du service de police aucune directive à ce sujet et sans savoir qu'une telle pratique pouvait enfreindre le Code.

Il n'existe à ce jour encore aucune preuve que la pratique d'écouvillonnage ait changé en 8 ans au sein de la PPO et qu'elle respecte le Code , souligne l'avocat.

Me Martinez relève à ce sujet plusieurs faits qu'il qualifie de troublants dans le comportement des policiers.

La défense des plaignants affirme que les travailleurs agricoles migrants ne sont pas bien traités au Canada. Photo : Radio-Canada / CBC

Premièrement, il explique que ses clients n'ont pas eu le choix d'obtempérer sous peine d'être expulsés du pays.

Deuxièmement, ils n'ont pas eu le droit d'avancer un alibi pour se défendre et nier qu'ils se trouvaient sur les lieux du crime.

Troisièmement, la police n'a montré le portrait robot du suspect qu'à des personnes blanches de la région et non aux 96 migrants agricoles en question, comme si les Noirs ne pouvaient se reconnaître entre eux.

« Toujours traumatisés. Nous ne sommes pas les bienvenus dans la communauté », peut-on lire sur cette pancarte. Les migrants qui se sont soumis au prélèvement d'ADN disent qu'ils se sont sentis humiliés par l'expérience. Photo : Photo soumise par Justice for Migrant Workers

Me Martinez conclut que les migrants au pays sont traités comme des citoyens de seconde classe, parce qu'ils sont pauvres, sans éducation et font un travail manuel que les Canadiens refusent de faire.

Ils sont vus comme des possessions des employeurs qui les embauchent durant la belle saison , poursuit-il en relevant la vulnérabilité de leur personne .

L'avocat souligne que le statut précaire des migrants fait en sorte qu'ils sont souvent abusés en silence, parce qu'ils ont généralement peur de s'objecter à leur employeur ou aux autorités pour les traitements qu'ils subissent au travail.

Position adverse

L'avocat du ministère, Christopher Diana, affirme au contraire que l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario PPO n'était pas discriminatoire et que la couleur de la peau des plaignants n'a rien à voir avec les agissements des enquêteurs.

Me Diana soutient que le public était en danger à l'époque, qu'il existait un risque de récidive et qu'il fallait agir rapidement, parce que les travailleurs agricoles allaient rentrer dans leurs pays après les récoltes d'automne.

Les résultats des tests d'ADN prennent par ailleurs deux semaines avant qu'ils ne soient complétés , dit-il.

L'avocat rappelle que le contexte dans lequel l'agression sexuelle a été perpétrée est important et qu'il était raisonnable et crédible d'agir de la sorte, parce que le suspect se trouvait dans le voisinage de la victime.

C'est le détachement de la Police provinciale de l’Ontario dans le comté d'Elgin qui avait mené l'enquête en octobre 2013. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Il ajoute que la victime avait donné une bonne description de son agresseur, mais celle-ci n'était pas assez nette pour écarter tous les migrants aux alentours de son domicile.

La victime avait consommé de l'alcool, elle a été frappée à la tête, son agresseur lui a bandé les yeux et elle a hésité à participer à la réalisation du portrait-robot, parce qu'elle craignait de ne pas avoir assez d'information pour bien le décrire , précise-t-il.

Dans de telles circonstances, les descriptions de suspects ne sont jamais infaillibles, poursuit-il. L'avocat relève par exemple que le violeur était plus vieux que ne laissait croire la victime.

Me Diana ajoute par ailleurs que les tests d'ADN ont été administrés sur une base volontaire, puisque 4 migrants ont refusé de s'y soumettre.

Ils avaient le choix de s'y soumettre et leur décision était éclairée grâce aux informations que la police leur avait données , souligne-t-il.

À lire aussi : Un guide contre le profilage ethnique allégué des corps de police au Canada

L'avocat précise que la Police provinciale de l'Ontario PPO sait pertinemment qu'elle doit respecter le Code des droits de la personne, mais qu'il est impossible de déduire qu'elle a agi de façon discriminatoire à partir de preuves circonstancielles.

La police a agi de bonne foi et la couleur de la peau des plaignants n'est pas une preuve directe dans cette cause , conclut-il (une preuve directe est une preuve qui est présentée pour établir directement un fait pour résoudre une question en litige, NDLR).

Me Diana demande donc au Tribunal des droits de la personne de rejeter la poursuite. Le Tribunal a mis la cause en délibéré. Une décision est attendue d'ici six mois.