Sainte-Luce testera le stationnement de roulottes sur des terrains vacants cet été

L'interdiction a été mise en place à la suite des grandes marées de 2010, alors que des propriétaires manifestaient l'intention de démolir leur résidence endommagée par les vagues pour les remplacer par des roulottes.

La Municipalité de Sainte-Luce avait alors interdit cette pratique afin de préserver la beauté du bord de mer.

Il sera notamment interdit de louer sa roulotte. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Plus de dix ans plus tard, la Municipalité pense qu'il est temps de réviser cette politique.

La mairesse, Micheline Barriault a expliqué que le conseil municipal a de nouveau autorisé les roulottes sur les terrains vacants, mais uniquement durant la période estivale et dans le cadre d'un projet-pilote qui se mettra en branle cet été.

« Ce sont des propriétaires de terrains qui payent des taxes à la Municipalité de Sainte-Luce qui souhaitent pouvoir utiliser leur terrain en période estivale. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

On va s'assurer que le tout va se fasse dans les règles de l'art et de façon esthétique. On ne veut pas dénaturer non plus le secteur de Sainte-Luce-sur-Mer , assure la mairesse.

Location interdite aux touristes

Le règlement pose certaines conditions. Ainsi, seuls le propriétaire du terrain, son conjoint ou ses enfants pourront occuper la roulotte.

La location à des touristes sera donc interdite. Aucune structure fixe ne pourra être ajoutée à la route et elle devra pouvoir être déplacée rapidement en tout temps.

L'autorisation d'avoir une roulotte sur son terrain vacant se limitera à la période du 1er juin au 31 octobre. La roulotte ne pourra donc pas être stationnée sur le terrain toute l'année.

Des terrains actuellement sans construction pourraient accueillir une roulotte de la part de leur propriétaire cet été. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La Municipalité tiendra des consultations publiques au sujet de ce projet-pilote ce mois-ci.

En principe, le règlement sera appliqué dès cet été et la Municipalité promet de faire le bilan de l'expérience l'automne prochain avant de rendre le règlement permanent.

D'après les informations de Denis Leduc