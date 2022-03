Début du Mois de la francophonie, le drapeau franco-albertain est hissé à Edmonton

L'emblème de la francophonie a été hissé par le ministre de la Culture et responsable du Secrétariat francophone, Ron Orr, et malgré le temps gris dans la capitale, le drapeau bleu, blanc et rouge s'est démarqué.

Le drapeau franco-albertain représente une longue histoire, une part de notre histoire en Alberta , a souligné le ministre.

« C’est un moment symbolique afin de reconnaître les Franco-Albertains et je suis heureux de pouvoir y participer. » — Une citation de Ron Orr, ministre de la Culture et responsable du Secrétariat francophone

Afin de marquer l’événement, une célébration virtuelle a été organisée en simultané à Edmonton et à Calgary durant laquelle Sheila Risbud, la présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA), a tenu un discours.

En 2017, le gouvernement de l’Alberta a officiellement reconnu le drapeau franco-albertain comme symbole de distinction en vertu de la Loi sur les emblèmes de l’Alberta. Photo : Radio-Canada

Tout au long du mois de mars, des événements mettront la francophonie de l’avant à travers l'Alberta sous le thème des « traditions qui forgent les identités ». Dans un communiqué, Mme Risbud souligne l’occasion de célébrer une francophonie fière, plurielle, riche, inclusive et vivante .

Cette année, le drapeau franco-albertain célèbre son 40e anniversaire  (Nouvelle fenêtre) . Il a été créé et dévoilé lors du congrès annuel de l’Association canadienne-française de l’Alberta en 1982.