CINÉSEPT enfin de retour en mars : la programmation dévoilée

On se sent un peu comme dans un rêve, entre la réalité et le surréel tellement on a vécu d'émotions. [...] On est vraiment excités de cela , se réjouit la présidente de CINÉSEPT, Sarah-Michel Thériault, alors que le 31e Festival pourra enfin se tenir.

Elle explique que la COVID-19 a complexifié la tâche de bâtir la programmation aux organisateurs du festival en raison de la fermeture des cinémas et du report de la sortie de certains films.

Le festival s'ouvrira sur une prestation musicale du pianiste Roman Zavada au Centre des congrès qui doit faire revivre le cinéma muet , décrit Sarah-Michel Thériault.

Elle ajoute que de nombreux films de la programmation valent vraiment le déplacement.

« J'ai bien hâte de voir "Les Oiseaux ivres". D'après moi, c'est un incontournable. En plus, c'est ce film qui va représenter le Canada aux Oscars. » — Une citation de Sarah-Michel Thériault, président de CINÉSEPT

Mme Thériault cite aussi comme coup de cœur le docu-fiction Spencer sur la vie de Lady Di, Mandibules, une comédie française, le film d'animation européen Josep et L'Arracheuse de temps, un film de Francis Leclerc qui devait prendre l'affiche pendant le temps des Fêtes

Le film Les Oiseaux ivres représentera le Canada aux Oscars. Il met, entre autres, en vedette orge Antonio Guerrero, Hélène Florent et Claude Legault. Photo : Les films opale

Le Festival doit se clôturer sur le film Nouveau-Québec de Sarah Fortin qui a été tourné à Sept-Îles et à Schefferville. Ce film raconte l'histoire d'un couple qui se rend à Schefferville pour régler la vente d'un chalet, mais qui se retrouve confronté à une situation grave et inattendue. Il met en vedette Christine Beaulieu, Jean-Sébastien Courchesne et Jean-Luc Kanapé.

Des activités autres que la projection de films doivent aussi avoir lieu en marge du festival dans plusieurs lieux publics de Sept-Îles.

L'ensemble de la programmation est disponible sur le site web du Festival CINÉSEPT  (Nouvelle fenêtre) .