Winnipeg propose un congé de loyer pour aider huit entreprises touchées par la pandémie

Huit entreprises qui sont locataires dans des édifices appartenant à la Ville pourraient être dispensées de payer leur loyer pendant six mois, pour les aider à se remettre de la pandémie et éviter d'autres locaux vacants au centre-ville.

Six d'entre elles sont situées dans le centre commercial souterrain, à l’angle de l'avenue Portage et de la rue Main. L'une est sur la passerelle piétonne de l’avenue Graham et l’autre se trouve dans le complexe sportif Cindy Klassen, sur l’avenue Sargent.

Cette initiative coûterait 72 377 $ à la Ville. Si la proposition est acceptée, ces entreprises recevraient un paiement rétroactif ou un crédit de loyer, selon un rapport présenté au comité de la propriété, du patrimoine et du développement de la Ville.

Le centre commercial souterrain et les passerelles piétonnes ont partiellement rouvert en juin 2020, mais ce n’est qu’à l’automne 2021 qu’ils ont retrouvé des heures normales.

Certains commerces ont rouvert, mais leurs revenus est à une fraction des niveaux précédents et ne montrent pas de signes de reprise , écrit le directeur de l’immobilier et du développement foncier de la Ville, Marc Pittet.

Selon son rapport, la circulation piétonnière et les clients potentiels ont largement diminué pendant la pandémie.

Exiger des locataires qu’ils paient leur loyer à un moment où les revenus sont en baisse pourrait conduire à des faillites et à des problèmes d’inoccupation à long terme de commerces de détail au centre-ville , ajoute M. Pittet.

Selon le rapport, la Ville a eu du mal dans le passé à trouver des locataires pour le centre commercial souterrain et pour les passerelles piétonnes.

Une idée saluée

Situé dans le centre commercial souterrain, le restaurant Seol Nami Sushi a réussi de justesse à survivre à la pandémie, selon le propriétaire Brad Park.

J’essaye de rester ouvert et de rester ici, mais je ne sais pas ce que me réserve le futur. Je ne pense pas que la situation va revenir comme avant , déclare-t-il.

La conseillère du quartier Daniel McIntyre et présidente du comité de la propriété, du patrimoine et du développement de la Ville, Cindy Gilroy salue l’idée et trouve que son coût est raisonnable.

Compte tenu de ce que la Ville devrait faire si nous devions trouver de nouveaux locataires pour ces espaces, c’est une façon pour nous de soutenir les besoins de ces propriétaires d’entreprises, mais aussi d’aider à gérer les impacts que cela pourrait causer [si ces commerces devaient fermer] , dit-elle.

Elle soutient qu’attirer de nouveaux locataires demande du temps et de l’argent.

Les conseillers membres du comité de l’immobilier, du patrimoine et du développement discuteront de cette proposition lors de leur rencontre prévue le 7 mars.

Avec les informations de Sam Samson