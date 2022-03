Le Conseil scolaire catholique de Waterloo nie avoir un problème de racisme systémique

La directrice de l'éducation du Conseil scolaire de district catholique de Waterloo, Loretta Notten, se défend, après que la police ait été appelée à l’école élémentaire catholique John Sweeney pour gérer le comportement d'un enfant de quatre ans. Selon elle, l’intervention n’est pas liée à des problèmes plus larges de racisme systémique.

S'adressant aux journalistes après une réunion du conseil scolaire anglais lundi, Loretta Notten a déclaré que le conseil respectait des normes élevées. Elle a souligné l’existence, notamment, d’un plan d'action en matière d’équité, qui a fait l'objet de discussions lors de la réunion du conseil.

Nous réalisons certainement que nous pouvons encore faire mieux et nous nous engageons à le faire. Mais je n’accepte pas l’allégation que notre conseil fait preuve de racisme systémique , a affirmé Loretta Notten.

La police a confirmé que des agents se sont rendus à l'école le 29 novembre dernier après avoir reçu un appel faisant état d'un élève en crise qui aurait agi avec violence.

Selon les autorités, les agents ont travaillé pour désamorcer la situation, contacté un membre de la famille et ramené l'enfant, dont la famille est nigériane, à la maison.

L'incident a incité les défenseurs des familles noires à dénoncer le fait que la police ait été appelée dans une classe de maternelle.

Le conseil scolaire n'a pas voulu commenter les détails de l'incident, citant la législation sur la protection de la vie privée.

Un geste dénoncé

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a pour sa part ordonné un examen indépendant, effectué par une tierce partie, pour évaluer la gestion de la situation par le conseil scolaire.

En aucun cas, la police ne devrait être appelée pour retirer un élève de quatre ans d'une école de cette province. Les parents noirs et racisés continuent de faire face à ces situations inacceptables qui ne font que démoraliser leurs enfants et leurs familles, en plus de leur nuire , a dit le ministre dans une déclaration vendredi dernier.

La présidente de l'association Nigerians in the Region of Waterloo, Fidelia Ukueje, est la porte-parole de la famille de l’enfant de quatre ans. Dans une entrevue avec les médias effectuée la semaine dernière, elle a affirmé que l’incident est la conséquence d’une problématique beaucoup plus large. Selon elle, l’enfant en question n’était pas violent au moment de l’incident.

Lorsque nous nous rencontrons en tant que communauté, c'est ce que nous entendons … Nos enfants sont étiquetés comme étant des enfants qui ont des comportements destructeurs alors que ce n'est pas le cas. Le racisme systémique, l'injustice dans le système scolaire - c'est le modèle actuel , a-t-elle dit.

La présidente de l'association Nigerians in the Region of Waterloo, Fidelia Ukueje, est la porte-parole de la famille de l’enfant de quatre ans. Photo : CBC / Fidelia Ukuaje

L'examen bien accueilli par le conseil scolaire

Loretta Notten croit que l’examen demandé par la province amènera une plus grande confiance du public à l’égard du conseil scolaire. Et, dans un communiqué, la présidente du conseil, Jeanne Gravelle, affirme de son côté que les administrateurs accueillent favorablement l'examen, même s'ils pensent que les politiques provinciales ont été suivies.

En tant qu'administrateurs, nous accordons toujours une grande importance aux préoccupations des parents et à la sécurité des élèves, et nous prenons certainement cette situation au sérieux , a-t-elle écrit par courriel mardi.

Si cet examen devait conduire à des changements de politique au niveau provincial et à des soutiens supplémentaires en classe qui contribuent à éliminer le racisme systémique, nous accueillons le tout favorablement , ajoute-t-elle.

Loretta Notten n’a pas voulu commenter la fréquence à laquelle la police est appelée pour gérer des situations en classe, bien qu'elle ait indiqué que cela arrive .

C'est une situation des plus regrettables chaque fois que la police doit être appelée dans une école et qu'un jeune élève est impliqué. Ce n'est certainement jamais quelque chose que nous souhaiterions, et nous comprenons que cela peut avoir de profondes implications pour ce jeune, mais parfois c'est nécessaire , a-t-elle conclu.

Avec des informations de Paula Duhatschek de CBC.