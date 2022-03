Une Gatinoise prête à accueillir des réfugiés ukrainiens chez elle

Née au Canada d’une famille polonaise, Mme Stechko dit se sentir interpellée par la situation actuelle qui sévit de l’autre côté de l’Atlantique. Elle souhaite ouvrir sa maison de Gatineau afin d’y accueillir une famille de réfugiés ukrainiens.

Sachant que la Pologne a souvent connu la guerre et que son pays voisin, l’Ukraine, combat actuellement une invasion de la Russie, Sabrina Stechko dit ressentir un besoin presque viscéral de venir en aide aux Ukrainiens. C'est plus fort que moi, c'est génétique , explique-t-elle.

« Je veux accueillir ces gens ici, mais pas juste les accueillir. Je vais m'occuper de ces gens-là... Mon plus grand cadeau c'est que j'ai du temps. » — Une citation de Sabrina Stechko

J'ai décidé d'agir, parce qu'effectivement, il faut qu'ils aillent quelque part, ces gens-là, puisque ce sont mes "voisins", techniquement , poursuit-elle.

On a beaucoup de place ici , dit Mme Stechko en parlant de sa maison.

Au sixième jour de la guerre en Ukraine, des centaines de milliers de personnes ont décidé de fuir les bombardements vers d’autres pays. De son côté, le Canada a promis d'accélérer le processus d'immigration pour les réfugiés ukrainiens.

Devant la crise, le sujet a été abordé par les gouvernements du Québec et de l'Ontario au cours de la dernière semaine, et ce, en plus de se transporter à la Chambre des communes à Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé vouloir accélérer le processus d’immigration pour les réfugiés ukrainiens.

Plusieurs Ukrainiens au pays tentent de convaincre le Canada et les pays alliés de lever l’obligation de présenter un passeport pour le moment, afin de permettre au plus de réfugiés possible de quitter le pays et d'assurer leur sécurité.

