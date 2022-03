La Chambre de commerce de l’Ontario rencontre les principaux partis provinciaux

La regroupement de gens d'affaires tiendra cette semaine des rencontres avec les quatre principaux partis de la province.

L’organisation, qui représente environ 60 000 membres, souhaite faire part de ses préoccupations, alors que la pandémie de COVID-19 et la crise économique qui en a résulté ont créé un environnement instable et imprévisible pour les entreprises ontariennes , indique-t-elle dans un communiqué publié mardi.

Elle rappelle également l'inflation, les pénuries de main-d'œuvre et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui entraînent actuellement une instabilité économique.

Les dirigeants du Réseau des chambres de commerce de l'Ontario s’entretiendront donc avec les représentants du Parti vert, du Parti libéral, du Parti progressiste-conservateur et du NPD toute la semaine. Ils aborderont notamment les questions de la reprise économique et de la croissance. L'Ontario a besoin d'un plan clair pour rouvrir en toute sécurité et de manière durable, qui comprend des mesures de relance économique pour soutenir la réussite des entreprises , précise le communiqué.

Daniel Safayeni, vice-président des politiques de la Chambre de commerce de l'Ontario Photo : Site de la Chambre de commerce de l'Ontario

Daniel Safayeni, vice-président des politiques de la Chambre de commerce de l'Ontario, souhaite que la province élabore un plan clair de réouverture.

Nous souhaitons notamment savoir comment le gouvernement pourrait répondre à la survenue d’un potentiel nouveau variant qui serait plus virulent , explique-t-il. Actuellement, il nous manque un plan avec des lignes directrices claires, qui favorise la sécurité et permette de reconstruire la confiance , ajoute-t-il.

Les représentants de la Chambre de commerce comptent aussi aborder la question du renforcement de la santé publique ontarienne.

Une des choses que la pandémie a soulignées c’est le lien intrinsèque entre la santé publique et la santé économique , explique Daniel Safayeni.