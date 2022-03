Une création sur mesure pour la harpiste Valérie Milot

Valérie Milot présentera pour la première fois Rituel et danse pour harpe et orchestre, une création du compositeur Denis Gougeon lors du concert Invitation à la harpe de l’Orchestre symphonique de Québec.

Depuis le début de sa carrière, la harpiste Valérie Milot a une approche hors du commun pour mettre de l’avant son instrument. Cette fois-ci, elle a travaillé avec le compositeur québécois Denis Gougeon pour créer une œuvre qui reflète l’idée qu’elle se fait de son instrument.

Elle tenait à défaire quelques clichés liés à la harpe. Ce n'est pas ce qu’on s’imagine, les anges sur leur nuage, mais vraiment le côté puissant de l’instrument, le lion qui rugit.

Le compositeur d’expérience s’est intéressé à la mécanique de l’instrument à cordes pincées. Quand on aborde la harpe en composition, c’est toujours un peu effrayant parce que c’est un instrument à part des autres , souligne avec lucidité la musicienne. Denis [...] a beaucoup écouté et lu des partitions. Après on a fait des tests.

À la suite de nombreux échanges constructifs, la pièce Rituel et danse pour harpe et orchestre est née.

En primeur mondiale à Québec

La composition sera présentée au grand public pour la première fois, mercredi, lors du concert Invitation à la harpe. Valérie Milot avoue avoir beaucoup de plaisir à pratiquer le morceau avec l’Orchestre symphonique de Québec.

« J’ai toujours beaucoup de plaisir à jouer toutes sortes de répertoires, mais cette œuvre-là pour moi, c’est la quintessence de ce que j’aime exprimer de la harpe. » — Une citation de Valérie Milot, harpiste

Malgré tout, une certaine nervosité s’est installée à l’idée de jouer l’oeuvre devant public pour une première fois. J’essaie toujours de changer mon vocabulaire dans ma tête et de ne pas y aller avec du stress, mais plus comme une grande énergie qui va m’habiter , se défend-elle.

Valérie Milot confirme que l'œuvre aura une autre vie après le concert avec l’Orchestre symphonique de Québec. Elle ne peut malheureusement pas en dire plus pour l’instant.

Bramwell Tovey est chef invité principal pour l'Orchestre symphonique de Québec. Il dirigera le concert « Invitation à la harpe ». (Archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Rituel et danse pour harpe et orchestre ouvrira la deuxième partie du concert. Ouverture Rosamunde de Schubert, Symphonie no 4 de Schumann et Invitation à la danse de Weber sont aussi au programme.

Invitation à la harpe se tiendra au Palais Montcalm, mercredi 2 mars à 20 h, sous la direction du Maestro Bramwell Tovey, chef invité principal.

Les prochains mois risquent d’être fort occupés pour la harpiste Valérie Milot. Elle défendra sur scène son plus récent album Canzone di Notte. En duo avec la soprano Marianne Lambert, cet opus est paru au début du mois de février.

Un autre enregistrement est prévu pour le mois de mai, avec le violoncelliste Stéphane Tétreault. Ce 11e album, Transfiguration, sortira sur l'étiquette ATMA Classique.