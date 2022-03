Patrimoine Gaspésie défend de déménager l’ancien magasin général de Percé

Un magasin général, partout au Québec, n’a pas de sens s’il n’est pas situé sur la rue principale , rappelle, agacé, Jean-Marie Fallu, historien et président de Patrimoine Gaspésie. L'immeuble patrimonial a été auparavant un entrepôt, mais à partir des années 1900, il a toujours été un magasin général sur la rue principale , explique-t-il.

Le bâtiment qui abrite actuellement le Pub Pit Caribou se trouve sur le site patrimonial de Percé. Jean-Marie Fallu rappelle qu'aucune décision concernant le site ne peut être prise sans l'autorisation du ministère de la Culture.

Selon l'historien, aucune raison majeure ne justifie le déplacement de l'édifice, comme cela peut être le cas par exemple pour la villa Frederick-James. Pourtant, depuis longtemps, le déménagement de l'ancien magasin général est évoqué.

Depuis la construction de la Coop alimentaire, il a toujours été question de déplacer l’ancien magasin général , relate la mairesse de Percé, Cathy Poirier. L'association coopérative de consommation de Percé qui tient la Coop, située derrière le magasin Robin, est aussi propriétaire du terrain.

Lors de l'achat de l'immeuble, le propriétaire s'est engagé à le déménager lorsqu’il y aurait un terrain libre et adéquat. À Percé, plusieurs terrains sont disponibles sur la nouvelle rue commerciale.

Même si la mairesse se dit attentive au projet, elle rappelle que la Municipalité n'a pas de droit de regard sur la situation puisqu’il s’agit de propriétés privées.

« On ne souhaite pas nécessairement pas le déménagement du bâtiment. Nous, on souhaite que ce bâtiment soit restauré et qu’au niveau de la sécurité, ça reste adéquat. »