Sherbrooke ira bien de l’avant avec la transformation de l’église Sainte-Famille

Le projet, entériné par l’ancien Conseil municipal en juillet 2021, n’a pas avancé depuis, selon l'abbé Daniel Gilbert. L’église n’a notamment pas encore été acquise par la Ville. J'avais eu vent qu'un conseiller avait dit que la Ville n'embarquerait pas dans le projet et qu'ils vont débarquer de là par un promoteur qui voulait acheter l'église. Ça a causé en moi un peu d'insécurité.

L’abbé Gilbert a donc interpellé la Ville de Sherbrooke pour obtenir des réponses. Son appel a été pris au sérieux.

La Ville de Sherbrooke souhaite toujours aller de l'avant avec l'acquisition , a précisé la mairesse Évelyne Beaudin lors d’une rencontre avec l’abbé. Elle a toutefois souligné que le projet n’en était qu’à ses débuts, et qu’il restait beaucoup à faire avant de pouvoir loger des gens dans l'église.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin (à gauche) et l'abbé Daniel Gilbert (à droite) se sont rencontrés mardi matin. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

On les croira quand on les verra

Les besoins en matière de logements sont criants à Sherbrooke. L’Association des locataires a manifesté mardi matin au centre-ville pour dénoncer la situation.

Ses membres anticipent entre autres un mois de juillet difficile, et craignent que plusieurs familles se retrouvent sans logement, à l’instar de l’année passée.

Le porte-parole de l’Association des locataires, Mario Mercier, se dit également sceptique quant au projet de logements sociaux de l’église Sainte-Famille. On regarde des projets qui dataient d'avant Mme Beaudin, qui sont promis depuis presque quatre ans sur Galt Ouest, puis on voit que ça ne sort pas de terre, a-t-il expliqué. Donc on les croira quand on les verra.

La Ville de Sherbrooke n’a pas souhaité donner d’échéancier précis quant à la construction des logements sociaux dans l'église, mais espère que certains d'entre eux seront terminés d'ici le 1er juillet 2023.

Avec les informations d'Arianne Béland