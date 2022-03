La gestion des déchets fait bondir les taxes municipales des Madelinots

En argent sonnant, il s'agit d'une hausse globale d’environ 100 $ pour une résidence moyenne évaluée à 140 000 $.

Les taux d'impôt foncier pour les immeubles commerciaux et industriels, gelés depuis 2016, sont revus à la hausse, à l'instar du taux de taxe foncière pour les résidences.

Taux de taxes et tarification des services de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Taux de taxes et tarification des services de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2021 2022 Taxe foncière générale (par 100$ d'évaluation) 1,1158 $ 1,1625 $ Taxe sur les immeubles commerciaux (par 100$ d'évaluation) 0,9746 $ 1,0622 $ Taxe sur les immeubles industriels (par 100$ d'évaluation) 0,1526 $ 0,27 $ Aqueduc (par maison) 160 $ 160 $ Égout (par maison) 190 $ 190 $ Boues de fosses septiques (par maison) 85 $ 85 $ Matières résiduelles (par maison) 250 $ 290 $

En matière de gestion des matières résiduelles, chaque foyer devra dorénavant débourser 290 $ annuellement, alors qu’il en coûtait 250 $ depuis quelques années. Cet ajustement est nécessaire et représente à peine les coûts réels de traitement des matières résiduelles , affirme le maire, Jonathan Lapierre.

La tarification de l’aqueduc, des égouts et de la gestion de boues de fosse septique demeure inchangée.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine admet que la planification du budget s’élevant à 29,6 millions de dollars a été un casse-tête financier .

« Le défi financier, il est réel et palpable. On avait deux choix : couper dans les services municipaux offerts aux citoyens pour diminuer les dépenses ou chercher d’autres solutions. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Ça a été un exercice compliqué qui a demandé beaucoup d’énergie , ajoute-t-il. On avait beaucoup de défis en trame de fond.

Parmi ces défis, il cite l’inflation. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4 % au Canada en 2021. Ça se traduit par une augmentation des coûts dans nos opérations, que ce soit l’essence ou les matériaux , explique M. Lapierre. On a aussi une nouvelle convention collective qui reflète la situation actuelle en ce qui concerne l’inflation.

Le maire explique que la pénurie de main-d’œuvre contribue également à hausser les dépenses municipales.

Les impacts sont tangibles dans le monde municipal, ça amène des coûts supplémentaires en termes d’efforts de recrutement, de rétention et de promotion , affirme Jonathan Lapierre. C’est maintenant l’employeur qui doit se vendre à l’employé et non l’inverse. Les techniques d’attraction sont très différentes et sont très coûteuses. Ce n’est pas rare qu’on perde des employés qui vont vers le privé parce que c’est plus payant.

La masse salariale des employés de la Municipalité et de la Communauté maritime des Îles représente environ 40 % du budget des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De plus, les revenus de péréquation gouvernementale versés à la Municipalité ont chuté de 250 000 $ en raison d’indicateurs économiques plus favorables que dans le passé sur le territoire madelinot.

Un dépôt de budget tardif La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine explique que le délai d'adoption de son budget 2022 est lié aux élections municipales, mais aussi à des défis à l'interne relevant de circonstances exceptionnelles . La limite prescrite par le Code municipal du Québec pour l'adoption d'un budget municipal est le 31 décembre ou le 31 janvier lorsqu'une élection générale a eu lieu l'année précédente. Selon un rapport de la Commission municipale du Québec, environ la moitié des municipalités de l'Est-du-Québec ne respectent pas l'ensemble des règles entourant l’adoption de leur budget et de leur programme triennal d’immobilisations (PTI).

Gestion des matières résiduelles : le talon d’Achille des insulaires

Parmi tous les facteurs expliquant la hausse du taux d’imposition municipal, le principal demeure la tarification liée à la gestion des matières résiduelles qui, à elle seule, représente près de la moitié de l’augmentation du compte de taxes pour une maison moyenne.

La gestion des matières résiduelles accapare 16 % du budget municipal et les coûts ne cessent d’augmenter. Même si les hausses se font sentir dans l’ensemble de la région, la bouchée est particulièrement difficile à avaler pour la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui doit exporter par bateau la majeure partie de ses matières résiduelles, en raison de son contexte d’insularité.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, estime que la Municipalité ne peut plus absorber la hausse des coûts de gestion des matières résiduelles, sans augmenter les tarifs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En un an, la facture de la gestion des matières résiduelles a grimpé de près de 800 000 $ en raison d’un nouveau contrat de traitement des matières recyclables et des déchets.

Il faut maintenant les expédier à l’extérieur des Îles, ce n’était pas le cas jusqu’à cette année , ajoute le maire. On avait l’autorisation de les accumuler localement, mais cette autorisation-là n’est plus valide, il faut les envoyer à l’extérieur pour le traitement. Juste ça, c’est une dépense de plus de 200 000 $ dans le budget.

La Municipalité devra dorénavant payer pour l'exportation des matériaux de construction (archives). Photo : Crédit: Municipalité îles-de-la-Madeleine

Le maire explique que le volume de matières résiduelles à traiter est en constante augmentation dans l’archipel. L’écocentre a d’ailleurs a connu une hausse d’achalandage de 28 % en 2021.

« Il y a une réflexion profonde qu’on va devoir avoir collectivement aux Îles sur notre surconsommation, l’augmentation des coûts de gestion et de traitement des matières résiduelles. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire indique que l’équipe municipale va s’attaquer de façon très sérieuse au problème pour tenter de trouver d’autres façons de faire.

On a l’obligation d’agir et d’analyser en profondeur , indique M. Lapierre. On devra revoir s’il n’y a pas d’alternative à l’exportation de certaines matières. Est-ce qu’il existe une technologie? On l’avait déjà analysé dans le passé et les technologies existantes ne correspondaient pas aux besoins des Îles. Quelques années plus tard, on peut refaire un autre tour de roue pour voir s’il y a une technologie qui pourrait s’adapter aux Îles. On se doit de faire cet exercice-là à nouveau.

De plus, la Municipalité a instauré une nouvelle politique de tarification basée sur le système d'utilisateur-payeur pour le dépôt de rebuts à l’écocentre.