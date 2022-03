Sayona double les ressources de Lithium Amérique du Nord à La Corne

Les ressources mesurées et indiquées s’élevaient à 33,2 millions de tonnes en 2011. Elles se chiffrent maintenant à 73,7 millions de tonnes, selon l’évaluation réalisée par la firme québécoise indépendante BBA.

Il n’y a pas eu de données rendues publiques depuis 2011 avec les anciens propriétaires. Il y a eu plusieurs évaluations de la ressource faite sur le site de Lithium Amérique du Nord (LAN), en 2017 et 2019, mais elles n’ont jamais été rendues publiques parce que les précédents propriétaires, NAL, n’étaient pas en bourse. Ils n’avaient pas nécessairement l’obligation de rendre ça public. Alors que Sayona, qui est à la bourse de l’Australie et au NASDAQ, doit rendre publiques les ressources périodiquement pour rassurer les investisseurs, si on veut , explique Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona.

Guy Laliberté, chef de la direction chez Sayona Photo : Gracieuseté

L’une des particularités de cette nouvelle évaluation des ressources, c’est qu’elle prend en compte 19,4 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées qui proviennent d’une minéralisation en profondeur nécessitant une exploitation souterraine et non à ciel ouvert. Ces ressources jouissent d’une teneur moyenne plus élevée.

Elles avaient possiblement été identifiées, mais elles n’avaient pas été déclarées publiques, parce que jugées non rentables à cause du prix du marché. À cause de l’augmentation maintenant du marché, du prix, ça devient rentable de les déclarer même si c’est plus coûteux de faire quoique ce soit qui est souterrain comparativement à une mine à ciel ouvert , précise M. Laliberté.

Ce dernier ajoute que si Sayona décide d’exploiter la portion souterraine du gisement, cela se fera après l’exploitation à ciel ouvert, donc à un stade du projet où le coût des installations aura été amorti.

Sayona poursuit son programme d’investissement évalué entre 60 et 70 millions de dollars pour le redémarrage du concentrateur à Lithium Amérique du Nord, à La Corne. Photo : Gracieuseté

Un jalon important

Au total, avec les ressources mesurées et indiquées de 14,1 millions de tonnes du projet Authier à La Motte, le pôle régional de Sayona dispose de ressources mesurées et indiquées totalisant 87,8 millions de tonnes. Les nouvelles études de faisabilité des deux projets, attendues au cours des prochaines semaines, viendront préciser les réserves en lithium, soit la partie exploitable des ressources identifiées.

Il faut faire attention. Quand on parle de ressources dans la catégorie mesurée et indiquée, c’est la catégorie supérieure dans laquelle il y a une énorme confiance qui va nous amener vers des réserves. Aujourd'hui, ça marque un jalon important, je pense, parce que ce nouveau calcul des ressources va nous amener à définir des nouvelles réserves , fait valoir le géologue Carl Corriveau, directeur exploration chez Sayona.

Cette nouvelle évaluation nous amène à revoir la réserve et la nouvelle étude de faisabilité qu’on est en train de faire avec BBA. Donc, ça va avoir un impact sur la réserve, c’est certain. De combien? On est à le calculer. Ça va augmenter la réserve et donc le nombre total de tonnes qu’on peut passer dans le concentrateur de La Corne , renchérit Guy Laliberté, qui ajoute que la part de Sayona dans les ressources de lithium disponibles en Amérique du Nord devrait passer de 25 % à environ 35 ou 38 %.

Une image de l'intérieur de l'usine appartenant à Sayona Québec. Photo : Gracieuseté

Par ailleurs, Sayona poursuit son programme d’investissement évalué entre 60 et 70 millions de dollars pour le redémarrage du concentrateur à Lithium Amérique du Nord, à La Corne. Les premiers équipements font leur arrivée et la nomination d’un directeur général pour le site est imminente. L’entreprise s’apprête aussi à aller en appel d’offres pour le contrat d’opération de la mine. La relance des opérations du concentrateur est prévue d’ici le 31 mars 2023.

Le pôle Baie-James

Du côté de la Baie-James, Sayona poursuit sa campagne de forage sur le site Moblan, qu’elle détient à 60 %, près de Chibougamau. Elle prévoit terminer cette campagne à la mi-avril. L’entreprise s’apprête aussi à aller en appel d’offres pour l’étude de faisabilité pour l’installation d’un concentrateur sur le site de Moblan.

Sayona doit aussi déterminer où elle effectuera la seconde transformation à partir du concentré qu’elle produira et si ce sera du carbonate ou de l’hydroxyde de lithium, tous deux destinés à la production de batteries. Bécancour, Jonquière, La Corne et Val-d’Or font partie des hypothèses actuelles.