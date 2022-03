Julie Dufour dresse un bilan positif de ses 100 premiers jours

Julie Dufour est revenue sur ses engagements électoraux et a fait le point sur les dossiers qui ont occupé son administration depuis qu’elle est entrée à l’hôtel de ville de Saguenay en novembre, lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Je vous dirais un 100 jours avec plusieurs engagements déjà livrés , a-t-elle affirmé, en remerciant la contribution des autres élus autour de la table du conseil.

Le gel du compte de taxes des contribuables et la baisse des taux de taxation pour les entreprises figurent au haut de la liste des réalisations que Julie Dufour a présentée aux médias.

Questionnée sur sa plus importante réalisation à ses yeux jusqu’à maintenant, la mairesse de Saguenay a parlé d’un changement de culture en cours à l’hôtel de ville. Un début de changement de culture, je pense que, déjà au niveau des finances et des négociations, ça, je pense que c’est un bon début , a-t-elle mentionné.

Nouveaux arrivants et logements sur la zone ferroviaire

La mairesse de Saguenay souhaite dans les trois prochains mois de son mandat accélérer le travail entamé sur certains dossiers.

« Pour les 100 prochains jours qui restent, je vous dirais, c’est d’atteindre une vitesse de croisière qui est peut-être encore un petit peu plus élevée, continuer à être prospères, attractifs, fiers et équitables. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Elle est revenue sur son engagement d’attirer 10 000 nouveaux arrivants en 10 ans à Saguenay. Le travail entrepris en décembre et en janvier sur une campagne d’attractivité mènera au lancement cet été d’une initiative promotionnelle audacieuse , a précisé Julie Dufour.

La première magistrate a également souligné la formation depuis le début de son mandat d’un comité au sujet de sa promesse de construire 1000 logements sur la zone ferroviaire de Chicoutimi. Après la décontamination du terrain, un appel de projets devrait être lancé au printemps 2023 pour la construction de logements dédiés principalement aux étudiants internationaux, a-t-elle précisé.

Face au taux d'inoccupation des logements de 1,7 % à Saguenay et des difficultés de plusieurs personnes à trouver un logement, Julie Dufour rencontrera prochainement la ministre responsable de la région et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, au sujet d’un programme annoncé au début du mois visant à augmenter l’offre de logements abordables.

Ça semble un programme fort intéressant, où la Ville pourrait mettre des sous et encourager le développement de logements abordables , a-t-elle mentionné.

Société de transport du Saguenay

Julie Dufour a également été questionnée sur la possibilité de couper le budget de la Société de transport du Saguenay (STS) de 4 M$ à 6 M$, une proposition qu’elle avait lancée en campagne électorale.

Je n’en ai aucune idée , a-t-elle tout d’abord répondu. Elle a assuré qu’un suivi des 70 recommandations émises dans le rapport de la vérificatrice générale, qui a relevé de nombreuses lacunes au sein de la société de transport, sera effectué.

Ce qui est important, c’est que chaque sou qui est investi dans une société de transport, nous soyons capable de donner [un suivi] aux citoyens, et surtout qu’on commence à penser en termes de mobilité , a-t-elle ajouté, au sujet du budget de 25 M$ de la STS STS , dont la moitié provient de Saguenay.

Comité de liaison économique et développement économique

Julie Dufour a également souligné l’entente de principe intervenue la semaine dernière avec les cols blancs de Saguenay et la formation d’un comité de liaison économique afin de faire avancer les projets de développement de la municipalité.

Questionnée sur le mandat de trois mois de ce comité, elle a assuré qu’il s’agissait d’un comité temporaire dont la mission, différente de celle de Promotion Saguenay, était de poser des diagnostics et de formuler des recommandations afin d’accélérer la réalisation de projets.

Promotion Saguenay a encore vraiment sa place , a-t-elle souligné, en mentionnant que le nom de Développement Saguenay lui paraîtrait plus à propos.

La mairesse a d’ailleurs indiqué avoir rencontré les trois présidents d’arrondissement de Saguenay afin de discuter avec eux des projets de développement économique à prioriser pour les quelque 13 M$ réservés à ce sujet dans le dernier plan triennal d’immobilisation Saguenay.

Somme toute, on est peut-être pas loin d’une entente de principe , a-t-elle mentionné, en ajoutant que le dossier se retrouverait dans les mains de la direction générale de Saguenay.

Table de l’aluminium

Contrairement à sa prédécesseure, la mairesse de Saguenay ne siégera pas au sein de la Table de concertation régionale sur l'aluminium qui a été créée en novembre 2020 à la demande de Josée Néron.

Elle a indiqué lors de la conférence que ce sera plutôt le conseiller Kevin Armstrong qui représentera dorénavant Saguenay. Cet observatoire avait été mis sur pied pour favoriser le développement de l'industrie de l'aluminium dans la région.

Aucune rencontre n'a eu lieu depuis l'été dernier, mais selon la mairesse, des annonces pourraient survenir au cours des prochains mois. Je pense que régionalement, on va être capable de vous annoncer des choses bientôt , a-t-elle indiqué.

Les 100 premiers jours critiqués

Rappelons que jeudi dernier, le conseiller désigné de l’Équipe du renouveau démocratique, Marc Bouchard, s’était dit déçu de la performance de Julie Dufour à la tête de Saguenay pour ses 100 premiers jours au pouvoir.

Celui qui est chef par intérim et le seul élu de la formation politique estimait que le panier des réalisations ou des projets est loin d’être rempli après les trois premiers mois du mandat de la nouvelle mairesse qui a remplacé Josée Néron à l’hôtel de ville en novembre.

