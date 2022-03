Et si la Russie coupait l’approvisionnement de pétrole et de gaz à l’Europe?

Les sanctions imposées à la Russie pour son invasion de l’Ukraine pourraient pousser Moscou à riposter en limitant ou en stoppant carrément l'offre de pétrole et de gaz à l’Ouest. Mais la Russie pourrait payer cher ce geste, disent des experts.

Selon Anessa Kimball, professeure au département de science politique et directrice du Centre sur la sécurité internationale de l'Université Laval, si la Russie ralentit ou coupe l'approvisionnement du pétrole et du gaz vers l’Ouest, cette mesure sera vue comme une escalade qui vise à briser la cohésion des alliés .

La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole et le deuxième des grands exportateurs. Ses exportations d'environ 5 millions de barils par jour de pétrole brut représentent environ 12 % du commerce mondial, et ses 2,85 millions de barils par jour de produits pétroliers représentent environ 15 % du commerce mondial des produits raffinés.

C’est sûr que c’est un levier de pression qu’ils ont dans leur boîte à outils , dit Mme Kimball.

Selon Mark Manger, professeur au Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université Toronto et codirecteur du Global Economic Policy Lab, pour tenter de comprendre ce que la Russie envisage de faire, il distinguer entre l’exportation de gaz et celle de pétrole russe.

Rappelons que les Européens (et particulièrement l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie et la Hongrie) importent environ 40 % du gaz qu’ils consomment de la Russie.

Si l’Europe dépend fortement du gaz russe, cette exportation ne rapporte que 7 % du revenu brut de l’économie de la Russie. Cela pourrait être tentant pour la Russie de couper l’approvisionnement en gaz, car cela ne leur fera pas de mal s'ils perdent 7 % de la valeur des exportations , explique M. Manger.

C’est pourquoi la Russie songe à utiliser le gaz comme monnaie d’échange pour rééquilibrer la situation, ajoute Mme Kimball.

Mais puisque l’impact financier sur la Russie ne serait pas significatif, l’Europe peut difficilement menacer Moscou d’arrêter les importations de gaz.

Même si l'Union européenne continue d'acheter du gaz de la Russie, M. Manger ne croit pas que cela remette en question les sanctions. C’est mineur [comme source de financement] pour la Russie.

Le terminal du gazoduc Nord Stream 2, à Lubmin, en Allemagne. L'Allemagne a suspendu le processus de certification du gazoduc à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine. Photo : La Presse canadienne / AP/Michael Sohn

De plus, l’Europe pourrait difficilement trouver de nouvelles sources de gaz rapidement et des prix raisonnables. M. Manger rappelle que ce gaz est utilisé non seulement pour le chauffage et l'électricité, mais aussi pour la production d’engrais. Déjà, les prix de la potasse ont augmenté. Ces pays ne peuvent pas vraiment se sevrer de cette source de gaz à court terme.

Autre considération pour la Russie : elle pourrait difficilement vendre ce gaz ailleurs, parce qu’elle n’a pas les infrastructures nécessaires pour le transporter. Moscou souhaite construire des gazoducs vers la Chine, mais ça prendra plusieurs années , dit M. Manger.

L'arme du pétrole

En revanche, environ 60 % des exportations de la Russie proviennent de la vente du pétrole.

Ainsi, les exportations de pétrole font rouler l’économie en Russie, et ce, depuis très longtemps, précise M. Manger. C’est le cas depuis l’ère soviétique , dit-il, en ajoutant que cette dépendance aux exportations de pétrole est l’une des plus grandes faiblesses de la Russie. D’ailleurs, environ 60 % des exportations pétrolières de la Russie sont destinées à l'Europe.

Même si l'Europe importe près du tiers de son pétrole de la Russie, elle pourrait trouver du pétrole ailleurs, indiquent M. Manger et Mme Kimball. Il n’y a pas de pénurie de pétrole , rappelle M. Manger. On peut facilement augmenter la cadence de production et transporter le pétrole par navire.

Il croit que les États-Unis pourraient convaincre les Saoudiens d’accroître leur production de pétrole, ce qui aurait non seulement comme effet d’offrir à l’Europe une autre source de pétrole et de réduire les prix du baril de pétrole, qui sont au plus haut depuis 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie.

Sans marché européen et avec un prix du pétrole réduit, les revenus de la Russie baisseraient significativement.

« Ceci mettrait l’économie russe à genoux. » — Une citation de Mark Manger, professeur à l'Université de Toronto

Mme Kimball est d’accord. Selon elle, une intervention de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est un autre moyen de couper une partie du financement de la Russie.

Et comme pour le gaz, la Russie pourra difficilement exporter son pétrole ailleurs. Elle dépend largement des ports de la mer Noire, des routes qui sont actuellement perturbées par l’invasion en Ukraine.

De plus, certains pays, comme le Royaume-Uni et le Canada, ont fermé leurs ports à tous les navires russes. Oui, les Russes peuvent continuer à exporter vers la Chine, mais la Chine va peut-être exiger une réduction des prix. Après tout, les Chinois ne sont pas dans le marché de la charité.

À Mozyr, au Bélarus, des pipelines qui transportent du pétrole de la Russie vers l'Europe. Photo : Reuters / Vasily Fedosenko

Déjà des actions concertées contre la Russie

Mardi, l’Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé que les 31 pays membres libéreront 60 millions de barils de brut de leurs réserves pour faire face aux prix élevés du pétrole exacerbés non seulement pas la pandémie, mais par la crainte d’approvisionnement de la Russie.

Les ministres ont décidé aujourd'hui que l'approvisionnement énergétique ne devrait pas être utilisé comme un moyen de coercition politique ni comme une menace pour la sécurité nationale et internationale , peut-on lire dans le communiqué de l'Agence internationale de l'énergie AIE .

Le Canada a annoncé pour sa part qu’il interdisait les importations de pétrole russe. Cette annonce est davantage symbolique, puisque le Canada n'a pas reçu de cargaison de pétrole brut russe depuis 2019. Le Canada importe toutefois certains produits pétroliers raffinés de la Russie.

L’industrie du pétrole représente plus du tiers des revenus du budget fédéral de la Russie, et bien que le Canada ait importé très peu de quantités ces dernières années, cette mesure envoie un message fort , a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse cette semaine.

Mais malgré ces actions, le prix du pétrole risque d’augmenter encore, surtout si la guerre persiste, prévient M. Manger. L'utilisation des réserves stratégiques de pétrole ne pourra pas stabiliser le prix éternellement.

Poutine n'a pas besoin de fermer complètement les robinets pour punir l'Occident. La banque JPMorgan Chase a d'ailleurs averti que le prix du pétrole pourrait atteindre 150 $ le baril si les exportations russes étaient réduites de moitié.

Étant donné que l’économie mondiale est toujours fragilisée par la pandémie, Mme Kimball se demande si l’Occident sera capable d’encaisser les contrecoups économiques que veut imposer la Russie. C’est un risque pour la Russie, mais il faut prendre en compte que Poutine est peut-être prêt à encaisser beaucoup plus de conséquences financières que les autres pays. Il n’essaie pas de plaire à tout le monde. Donc sa marge de manœuvre est assez large.

Cependant, M. Manger estime que la Russie joue un jeu dangereux en menaçant d’arrêter le flot de pétrole et de gaz vers l’Europe, et qu’elle risque de faire crouler son économie à long terme.

« Je pense que la Russie a complètement surestimé son pouvoir. [Elle a tenu] pour acquis que l'Occident n'était pas prêt à assumer un coût économique pour arrêter cette guerre. » — Une citation de Mark Manger, professeur à l'Université de Toronto

La Russie pourrait-elle perdre l’Europe comme marché?

La Russie a une longue histoire d'approvisionnement fiable en pétrole et en gaz. Même au plus fort de la guerre froide et lors de l'annexion de la Crimée en 2014, l'approvisionnement a toujours été maintenu.

Par contre, M. Manger pense que l’Occident et l’Europe ont de moins en moins confiance dans la stabilité de cet approvisionnement. Personne n’y croit maintenant , dit M. Manger.

Il s'agit d'une vulnérabilité à long terme pour le président Poutine. S'il militarise l'approvisionnement énergétique, cela ne fera qu'accélérer la diversification énergétique de l'Europe et de l'Occident pour s’éloigner de l'énergie russe , a déclaré Daleep Singh, conseiller adjoint américain à la sécurité nationale sur les ondes de CNBC.

Cette guerre pousse plusieurs pays européens à accélérer leur transition énergétique et à diversifier plus rapidement leurs sources d’énergie.

Par exemple, dit M. Manger, le chancelier de l’Allemagne a prononcé un discours dimanche dans lequel il affirme que son pays va accélérer l'atteinte d’une économie « zéro émission nette » et construire des terminaux de gaz naturels qui pourraient servir à l’importation d’hydrogène vert.

C'est un changement fondamental qui signifie essentiellement que, même s'il n'y a pas de solution à court terme et même à moyen terme, l'Allemagne essaiera de se sevrer des importations russes.

Au Canada, le premier ministre albertain, Jason Kenney, a déclaré mardi que l'invasion de l'Ukraine démontre que les démocraties, comme le Canada, doivent être davantage autosuffisantes au niveau énergétique. Il faut diminuer notre dépendance sur l'énergie du pétrole de conflit, de guerre. Chaque baril de pétrole russe fournit maintenant la machine de guerre de Poutine. Je crois que l'invasion a changé rapidement l’urgence [pour le Canada] de construire l'infrastructure, y compris les oléoducs et les exportations de gaz naturel liquéfié du Canada au reste du monde.

La Russie, dit-il, pourrait faire crouler son économie si elle choisit de couper l'approvisionnement de pétrole et de gaz à l’Europe.