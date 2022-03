Musique Cité fermera bientôt ses portes

Le commerce n'est plus profitable, selon lui. Comme la découverte se fait maintenant sur Internet, le métier de disquaire devient de plus en plus obsolète. On ne cherche plus à découvrir , a-t-il également mentionné.

Un client de Musique Cité cherche un disque. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Jean-François Ouimet est propriétaire de ce commerce depuis sept ans. Il y avait travaillé pendant sept autres années avant de l'acquérir. Il n’a toutefois pas souhaité émettre de commentaire quant à sa fermeture.

L’ancien propriétaire de Musique Cité, Sylvain Lecours, était au local du commerce mardi matin afin de fêter la date anniversaire de l’achat du disquaire par Jean-François Ouimet. M. Lecours dit voir l'endroit comme son rêve rock ’n’ roll .

« Ça va maintenant être un souvenir rock ‘n’ roll, et pour moi et pour [Jean-François]. » — Une citation de Sylvain Lecours, ancien propriétaire de Musique Cité

Sylvain Lecours a vendu Musique Cité à Jean-François Ouimet en 2015, après 23 ans à détenir le commerce. Il l’avait lui-même acheté en 1992 au fondateur de l’entreprise, Normand Gaumond, qui avait ouvert ses portes en 1958. Normand Gaumond est décédé en 2021.

Musique Cité, en 64 ans, n'a connu que trois propriétaires. Jean-François Ouimet (à gauche) et Sylvain Lecours (à droite) sont deux d'entre eux. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Jean-François Ouimet a expliqué sur Facebook sa volonté de ne pas vendre le commerce. Je comprends sa décision, mentionne Sylvain Lecours. En ne vendant pas le magasin, ça laisse le contrôle sur le nom de Musique Cité.

Le doyen des disquaires

Avec le regain de popularité des vinyles, il y a des magasins qui se sont multipliés, souligne Sylvain Lecours. Par contre, Musique Cité, c’est le plus vieux disquaire indépendant au Québec.

L'extérieur de Musique Cité. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Pour deux clients rencontrés sur place, la nouvelle est triste, mais pas forcément surprenante. C’est triste, mais c’est aussi très compréhensible, a souligné Alex Guillemette, client de longue date. Avec [...] Internet, la COVID qui vient de passer, je pense que c’est normal un peu, mais c’est très malheureux de perdre nos places locales.

Jean-François Ouimet invite les personnes possédant des chèques-cadeaux du commerce à s’en servir rapidement.

Avec les informations de Guylaine Charette