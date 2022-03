Une tente de fortune pour montrer la précarité des locataires en temps de rareté des logements

Des Trifluviens locataires ont présenté mardi matin une tente construite à l’aide de bouts de bois et d’un morceau de tissu au parc Champlain de Trois-Rivières. Les manifestants souhaitent sensibiliser la population et la classe politique à la difficulté de trouver un logement dans la région.

On réfléchit depuis plusieurs mois à des actions qu’on peut faire par rapport à l’accès au logis, [comme] des actions un peu plus artistiques et revendicatrices , a exposé Carol-Ann Hobbs, une participante faisant partie du collectif de citoyens présents et inquiets de la pression du marché locatif.

Selon elle, le loyer d’un logement d’une pièce et demie est maintenant au coût médian de 540 $ à Trois-Rivières.

On a reçu des témoignages de personnes qui ont perdu un appartement parce que ça va devenir une espèce de condo-hôtel, donc ça fait beaucoup penser à Airbnb tout ça. C’est vraiment un problème dans les grandes villes, et on ne veut pas que ça le devienne à Trois-Rivières , a-t-elle raconté, ajoutant que le collectif dont elle fait partie ne voudrait pas que le centre-ville de Trois-Rivières devienne inhabitable en raison des locations à court terme.

Elle réclame d’ailleurs plus de réglementation pour les logements de type Airbnb.

Mylène Dupont, coordonnatrice à InfoLogis Mauricie, rappelle que le taux d’inoccupation est en deçà des 3 %, limite qui établit un marché locatif équilibré entre l’offre et la demande.

« À Trois-Rivières, c’est 0,9 % d’inoccupation. » — Une citation de Mylène Dupont, coordonnatrice à InfoLogis Mauricie

Elle soutient que les grands logements, souvent recherchés par les familles, sont encore plus difficiles à trouver.

