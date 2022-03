Des Winnipégois insatisfaits du déneigement des trottoirs

Le résident de St. James, Daniel Rempel remarque que le trottoir devant sa maison n’a pas été déblayé depuis la dernière série d’importantes chutes de neige, il y a plus d’une semaine.

La maison de la famille Rempel se trouve à proximité de leur travail, des cafés et des épiceries, mais les trottoirs enneigés ont des conséquences sur leur vie quotidienne.

Par exemple, il est plus difficile de se promener dans le quartier avec sa femme et son fils de 11 mois, remarque Daniel Rempel .

Je ne me sens pas en sécurité [avec mon fils] sur les trottoirs, car ils sont très inégaux , soutient-il.

Daniel Rempel croit qu’il est important que la Ville ait une politique claire concernant le déneigement des trottoirs. Selon lui, c'est important pour les propriétaires, entre autres parce que les trottoirs enneigés ont des conséquences sur la valeur d'une maison qu'on met en vente.

Je pense aussi que si nous nous occupons d'abord de nos citoyens les plus vulnérables, tout le monde en bénéficiera , ajoute-t-il.

Un autre résident de St. James, Jeremy Shields est lui aussi mécontent des efforts déployés par la Ville pour nettoyer les trottoirs.

Les niveleuses et l'équipement lourd poussent la neige déblayée de la rue sur les trottoirs, et cela se transforme ensuite en glace pure et dure. Quand la Ville envoie de l'équipement pour déneiger les trottoirs, elle ne peut pas les dégager et cela reste ainsi tout l'hiver, malheureusement , explique M. Shields dans un message privé sur les médias sociaux de CBC.

Il dit avoir contacté le conseiller municipal du quartier, Scott Gillingham, à plusieurs reprises.

M. Gillingham lui a été utile, dit Jeremy Shields, mais il continue de qualifier les chasse-neige de mauvais déblaiement.

Dans West Kildonan, la résidente Hadass Eviatar pointe une montagne de neige à l'intersection de l'avenue Forrest et du chemin Marymound.

C'est ennuyeux , lance-t-elle en ajoutant que les chasse-neige semblent effectuer le même travail encore et encore sans succès.

Comme Daniel Rempel, Hadass Eviatar s'inquiète de la situation des personnes à mobilité réduite qui tentent de se déplacer sur les trottoirs bosselés et enneigés.

Je peux grimper sur toutes ces mottes de glace, mais quelqu'un en fauteuil roulant, qui marche avec une canne ou qui a des problèmes de vision ne peut tout simplement pas le faire , dit-elle.

Selon une déclaration d'un porte-parole du service des travaux publics de la Ville, les équipes municipales ont récemment terminé de dégager les rues résidentielles de priorité 3.

[Ils] sont actuellement en train de déblayer les trottoirs et les voies de transport actif par priorité dans toute la ville, ainsi que de réduire les amoncellements et les boulevards élevés dans toute la ville afin d'améliorer les lignes de vue pour les piétons et les automobilistes , soutient le porte-parole.

Une quantité de neige record à Winnipeg

Après un autre saupoudrage de neige lundi matin, Winnipeg a franchi la barre des 50 cm de neige en février. Selon le météorologue de CBC, John Sauder, il est tombé 50,4 cm de neige sur la capitale manitobaine.

Cela fait de ce mois de février le quatrième plus enneigé depuis 1873.

Winnipeg a reçu 160,6 cm depuis le 1er octobre, ce qui représente la quatrième quantité de neige la plus importante jamais enregistrée pour la ville, indique M. Sauder.

C'est plus du double des 71,4 cm de neige tombée l'hiver dernier, à la fin de février.

Protéger les maisons de la neige

Selon le propriétaire principal et inspecteur en chef de Welcome Home Inspection Services, Kelly Baziuk, les Winnipégois doivent surveiller la quantité de neige sur le toit et à côté de leurs maisons.

Il recommande d'éloigner la neige d’environ un mètre de tous les côtés de la maison.

Il suggère aussi de demander à un entrepreneur ou à un homme à tout faire de dégager la majeure partie de la neige du toit.

Il n'y a pas de problème à laisser quelques centimètres de neige sur le toit , affirme-t-il. Tant que vous déplacez les grosses accumulations, tout va bien.

Kelly Baziuk croit que l'entretien extérieur de base de la maison est la première ligne de défense pour prévenir les problèmes majeurs comme les inondations, les barrages de glace et les infiltrations dans les sous-sols.

Avec les informations de Lauren Donnelly