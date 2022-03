50 incendies en 14 mois au même centre de tri : la Ville de Gatineau cherche une solution

Depuis le début de l’année 2021, les pompiers gatinois ont été appelés à 50 reprises, dont 22 fois depuis janvier 2022, au centre de tri, situé au 33 de la rue Dumouchel, dans un secteur industriel. Des feux pour la plupart mineurs, qui ont notamment pris naissance dans des amas de bois.

À la suite du plus récent incendie, un feu d'origine suspecte survenu le 24 février, le Service de sécurité incendie de Gatineau SSIG a décidé de transférer le dossier au service juridique de la Ville. Il est nécessaire pour le Service de sécurité incendie de Gatineau SSIG d’obtenir une ordonnance juridique afin de poser quelconque action proactive , a indiqué le service des communications, sans préciser quelles sont les actions qui pourraient être privilégiées.

Combien coûtent toutes ces interventions à la Ville et quel est le risque pour d'autres incendies lorsque les pompiers sont mobilisés aussi fréquemment à un même endroit?

Le conseiller municipal du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard, n'a pas répondu à nos questions, indiquant ne pouvoir commenter puisque le dossier est maintenant judiciarisé . L'élu assure toutefois suivre la situation de près.

Le conseiller Jean Lessard (archives) Photo : Radio-Canada

Le propriétaire du Centre de tri Forget, Brian Forget, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

À l'automne 2021, il a déposé une poursuite contre la Ville, alléguant que des bornes-fontaines non fonctionnelles auraient alourdi les dommages lors d'un important incendie, le 25 mars.

Nouveau manquement

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du Québec suit aussi la situation de près.

Lors d’une inspection réalisée le 7 février, le ministère dit avoir constaté que l’entreprise a poursuivi des activités de déchiquetage, malgré la suspension de son autorisation ministérielle quelques mois plus tôt.

En effet, dans un communiqué publié en novembre, le ministère avait indiqué que malgré plusieurs interventions, l'entreprise continuait de déposer des matières résiduelles à l'extérieur des zones autorisées à cette fin sur son site.

Au cours des derniers mois, plusieurs incendies ont pris naissance spontanément et régulièrement, dans des piles de matières résiduelles telles que des copeaux de bois. Devant le risque que ces matières et d’autres telles que des bardeaux d’asphalte puissent s’enflammer et entraîner le rejet de contaminants dans l’atmosphère, et le refus de l’entreprise de se conformer, le Ministère suspend donc son autorisation , pouvait-on lire dans le communiqué.

L'interdiction avait été décrétée un mois après l'obtention d'une injonction interlocutoire de la Cour supérieure, enjoignant l'entreprise à prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques d'incendie.

Devant les derniers développements, le ministère pourrait maintenant entreprendre d'autres démarches juridiques. Par courriel, une porte-parole a indiqué à Radio-Canada que le ministère évalue les suites à donner au dossier [...] et pourra prendre les recours appropriés conformément à la Directive sur le traitement des manquements (avis de non-conformité, sanctions administratives pécuniaires, ordonnances, injonctions ou recours pénaux) .

Compte tenu des procédures judiciaires en cours, le ministère a précisé qu’il ne commentera pas les prochaines étapes du dossier.