Réforme municipale au N.-B. : Lac-Baker continue de s’opposer à son fusionnement

La mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, et son conseil municipal ont soumis à la mi-février une deuxième proposition au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain, demandant de ne pas aller de l’avant avec cette fusion.

La municipalité souhaitait garder sa gouvernance locale et proposait d’être un projet pilote pour vérifier les indicateurs de réussite d’un village autosuffisant, viable et durable .

Nous avons une capacité fiscale loin au-delà de la moyenne , précise Roseline Pelletier.

Dans une lettre reçue le 23 février dernier, le ministre Allain a refusé la proposition de la municipalité, indiquant que la proposition du Livre blanc demeure la plus avantageuse pour la région et les communautés, à long terme.

Ces propositions vont à l’encontre de la direction de la réforme, ainsi qu’à l’encontre du vouloir du millier associatif , a écrit le ministre Allain dans sa lettre.

Des données chiffrées, dit la mairesse

Pour Roseline Pelletier, un gouvernement local permettrait entre autre de mieux gérer l’industrie touristique de la région, qui est en plein développement.

Elle avait avancé au mois de février que la fusion pourrait ralentir l’élan de la municipalité dans la gestion de ce dossier.

Le fait d’être desservi par une seule administration locale rendra inévitablement vos communautés respectives plus fortes et plus résilientes et mieux positionnées pour la croissance et la prospérité , a toutefois écrit le ministre Allain dans sa lettre du 23 février.

Roseline Pelletier, mairesse de Lac-Baker au Nouveau-Brunswick, le 19 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon la mairesse de Lac-Baker, ces affirmations ne démontrent absolument rien .

Elle affirme que des données probantes avec preuves à l’appui ont été fournies au ministre pour illustrer que rien ne prouve que la fusion serait plus bénéfique à la municipalité du Lac-Baker qu’une gouvernance locale.

J'ai fait l’analyse, et Haut Madawaska serait [également] tout à fait capable de s’en sortir lui-même , ajoute t-elle.

La mairesse et son conseil disent qu'ils ont par ailleurs fait une comparaison des dépenses de gouvernance et soutiennent que la communauté rurale du Haut-Madawaska dépensera 687 000 $ de plus que Lac-Baker pour sa rémunération du conseil et de ses cadres supérieurs en 2022.

Lac-Baker indique qu’avec le même montant, il prévoit plutôt des investissements dans la qualité des services, l’entretien de ses actifs immobiliers et naturels.

Nos priorités sont différentes et notre vision de notre travail comme conseil municipal est extrêmement différente , déclare Roseline Pelletier.

Il faut aller de l’avant, dit le ministre Allain

C’est vendredi qu’a lieu la date limite de finalisation des nouvelles entités municipales néo-brunswickoise. La province fera passer le nombre d’entités, villages, villes et districts de services locaux de 340 à 90.

Toutes les fusions entreront en vigueur en janvier 2023, mais les communautés doivent soumettre les renseignements sur leurs nouveaux quartiers d’ici le 4 mars 2022.

La province avance que ces redécoupages municipaux servent principalement à réformer le partage des services et des infrastructures locales.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Mardi, le ministre Allain a défendu l’échéancier de la réforme municipale de la province, qualifié de serré par plusieurs municipalités et organisations.

Il affirme que le report des fusions pourrait entraîner la perte de certains services, notamment les soins de santé.

Parfois, la seule façon de faire bouger les choses, c’est en étant rapide , a-t-il dit.

Le plan de la réforme municipale a été annoncé en novembre dernier, et les nouvelles entités doivent être prêtes pour l’élection de leurs conseillers en novembre 2022. La transition se fera sur une période de quatre ans.

Sensibiliser le grand public

Alors que la date limite pour la finalisation des nouvelles entités municipales néo-brunswickoise approche, Roseline Pelletier indique qu’elle et son conseil visent maintenant à sensibiliser le grand public de la démarche de la municipalité.

On va partager de plus en plus d’informations avec le public pour montrer que ce n’est pas une opposition seulement pour s’opposer, c’est qu’on sait qu’on a raison de s’imposer et on a des données chiffrées […] qui le démontrent , explique-t-elle.

Un groupe Facebook intitulé Gardons Lac-Baker invite aussi en ce moment la population à écrire au premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs et au ministre Allain, afin de tenter d’empêcher la fusion.

Avec des informations de Pascale Savoie-Brideau et de Hadeel Ibrahim de CBC