L’Albertain Kevin Koe à la conquête d’un record

Il partage actuellement le record de quatre victoires avec Kevin Martin (Alberta), Randy Ferbey (Alberta) et Ernie Richardson (Saskatchewan).

En plus de ses quatre victoires comme capitaine, Randy Ferbey a aussi remporté le championnat à deux autres reprises comme vice-capitaine au sein de l’équipe de Pat Ryan, ce qui fait de lui le seul joueur de l’histoire à avoir remporté le Brier plus de quatre fois.

Kevin Koe a été sacré champion canadien en 2010, 2014, 2016 et 2019.

Ben Hebert a déjà remporté le Brier à quatre reprises. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Deux autres joueurs, la première pierre de l’équipe de Koe, Ben Hebert, et le capitaine de l’équipe de l’Ontario Glenn Howard sont aussi à la recherche d’un cinquième sacre.

Hebert a remporté le Brier en 2008 et en 2009 au sein de l’équipe de Kevin Martin, puis en 2016 et en 2019 avec Kevin Koe.

Glenn Howard a remporté quatre fois le Brier, dont deux fois comme capitaine. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Howard a gagné comme capitaine deux fois en 2007 et en 2012 et deux autres fois comme vice-capitaine dans l’équipe de son frère Russ, en 1987 et en 1993.

18 équipes

Comme c’était le cas à Calgary en 2021, un total de 18 équipes batailleront afin de mettre la main sur le titre de champion canadien.

En plus des équipes représentant les 14 associations membres (10 provinces, 3 territoires et le Nord de l’Ontario), on retrouvera Équipe Canada (l’équipe qui a remporté le tournoi l’an passé) ainsi que trois équipes repêchées (les trois meilleures équipes selon le classement canadien, qui n’ont pas remporté leur championnat régional).

Curling Canada justifie sa décision d’accueillir 18 équipes plutôt que 16 par la pandémie de COVID-19. Certaines équipes n’ont en effet pas eu la chance de participer à leur championnat régional.

Les équipes seront réparties en deux poules de neuf équipes. Seules les trois meilleures équipes de chacune des deux poules passeront à la ronde éliminatoire.

Équipes de la Poule A Équipes de la Poule A Équipe Capitaine Nb. de participation au Brier Rang au classement canadien Alberta Kevin Koe 10e 2e Ontario Glenn Howard 15e 4e Équipe repêchée no2 Matt Dunstone (Sask.) 4e 5e Saskatchewan Colton Flash 6e 8e Équipe Canada Brendan Bottcher (Ab.) 6e 9e Terre-Neuve-et-Labrador Nathan Young 1re 48e Nouveau-Brunswick James Gratan 15e 51e Île-du-Prince-Édouard Tyler Smith 2e 207e Yukon Thomas Scoffin 3e Non classé

Équipes de la Poule B Équipes de la Poule B Équipe Capitaine Nb. de participation au Brier Rang au classement canadien Équipe repêchée no1 Brad Gushue (T.-N.-L.) 19e 1er Nord de l'Ontario Brad Jacobs 14e 3e Manitoba Mike McEwen 8e 6e Équipe repêchée no3 Jason Gunnlaugson (Man.) 3e 7e Québec Michael Fournier 3e 16e Nouvelle-Écosse Paul Flemming 10e 18e Territoires du Nord-Ouest Jamie Koe 15e 172e Colombie-Britannique Brent Pierce 4e Non classé Nunavut Peter Mackey 4e Non classé

L’équipe qui remportera les grands honneurs mettra la main sur 108 000 $ et représentera le Canada au Championnat mondial de curling qui sera présenté en avril à Las Vegas.

Nouveaux visages

Nathan Young est le seul capitaine qui en sera à sa première participation au Brier. Photo : Équipe Young / Twitter

Des 72 joueurs qui participeront au Brier, seulement 13 en seront à leur première participation, dont les quatre membres de l’équipe représentant Terre-Neuve-et-Labrador. Nathan Young et ses coéquipiers ont remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2020 et prendront part au Championnat canadien junior en Ontario à la fin du mois de mars.

Certaines équipes ont effectué des changements depuis l’an passé, c’est notamment le cas d’Équipe Canada.

Darren Moulding, à gauche, a été remercié par Brendan Bottcher et son équipe. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

En décembre, après une performance décevante lors des essais olympiques, le vice-capitaine Darren Moulding a été remercié par la formation albertaine. Pour le remplacer, Brendan Bottcher a fait appel à Patrick Janssen, qui était le cinquième joueur de la formation et qui a passé quelques saisons au sein de l’équipe de John Epping.

Darren Moulding a rapidement trouvé une autre équipe, alors qu’il s’est joint à la formation de James Grattan.

Colin Hodgson, première pierre de l’équipe de Mike McEwen, devra rater le rendez-vous de Lethbridge en raison d’un test positif à la COVID-19. Colton Lott, le cinquième joueur de la formation, le remplacera.

Plusieurs changements sont à prévoir dans les mois à venir alors que s’amorcera un nouveau cycle olympique.

Un tournoi sans restrictions

Contrairement au Championnat canadien féminin de curling, le Tournoi des cœurs, le Brier sera joué devant public.

L’Alberta a levé ses restrictions le 1er mars, ce qui signifie que le centre Enmax de Lethbridge, qui peut accueillir 5 900 spectateurs, pourra être rempli à pleine capacité pour l’ensemble du tournoi. Les spectateurs n’auront pas à porter de masque.

C’est la première fois que le Brier est présenté à Lethbridge. La ville a déjà accueilli le Tournoi des cœurs, ainsi que les Championnats du monde féminin et masculin.

Le tournoi se déroule du 4 au 13 mars.