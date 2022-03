Semaine de relâche bien garnie au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

Jusqu’à vendredi, le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles CAASI propose une activité chaque jour.

Ce mardi, balade en raquettes et partie de hockey étaient au menu de la journée au parc Holiday de Sept-Îles. L’équipe du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles CAASI a distribué des repas et du chocolat chaud.

L’équipe du Centre amitié autochtone de Sept-Îles a distribué des repas et du chocolat chaud. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Mercredi, de la glissade est prévue à la station de ski Gallix de 11 h à 15 h.

Jeudi dès 15 h 30 et vendredi à 10 h 30, des ateliers culinaires pour les jeunes se tiendront dans les installations du Centre d’amitié autochtone de la région.

Pour la chargée de projet de l’organisme, Joyce Grégoire, de telles activités sont une chance en or de créer des ponts entre les communautés.

Le centre d’amitié autochtone, c’est pour améliorer la qualité de vie des autochtones en milieu urbain, mais c’est aussi pour bâtir des ponts entre les peuples. De voir des allochtones et les inviter, c’est une démarche sécurisante culturellement. C’est pour créer des liens , explique Joyce Grégoire.

La chargée de projet du Centre amitié autochtone de Sept-Îles, Joyce Grégoire. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Elle mentionne que c’est aussi pour inculquer de saines habitudes de vie notamment avec les ateliers culinaires prévus à la fin de la semaine.

Le Centre d’amitié est là aussi pour faire des ponts entre les allochtones et les autres peuples [...] et promouvoir aussi la langue innue pour les Premières Nations qui résident à Sept-Îles et à Port-Cartier , ajoute l’intervenante psychosociale au Centre d'amitié autochtone de la région, Nicole Wapistan.

Avec les informations de Félix Lebel