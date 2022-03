Des fonds publics pour des publicités favorables à Doug Ford avant les élections

À trois mois des élections en Ontario, le gouvernement Ford utilise des deniers publics pour vanter ses accomplissements dans des publicités qui roulent en boucle à la radio, à la télévision et sur les médias sociaux.

La campagne publicitaire lancée en février rappelle presque mot pour mot les publicités préélectorales du parti de Doug Ford publiées l'automne dernier et aborde les mêmes thèmes: la création d'emplois et les objectifs du gouvernement comme l'accélération de la construction d'autoroutes, de maisons, et de projets de transports en commun.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le slogan L’Ontario est de plus en plus fort est tapissé sur des panneaux publicitaires, notamment près d'autoroutes et à l'aéroport Pearson.

« Le premier ministre Ford utilise l'argent des contribuables à des fins partisanes. » — Une citation de Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario

La Loi sur les dépenses électorales impose un plafond d'un million de dollars à chaque parti politique pour ses dépenses publicitaires, six mois avant un scrutin. Pour les tiers partis, comme les syndicats, c'est une période d'un an. Le gouvernement Ford a eu recours à la clause dérogatoire et s'est battu devant les tribunaux pour l'imposer.

En mêlée de presse mardi, la cheffe du NPD, Andrea Horwath, a accusé Doug Ford de museler ses opposants tout en monopolisant le discours public avec ses publicités.

C'est qu'en Ontario, le gouvernement au pouvoir a le droit de financer des publicités en sa faveur jusqu'à 60 jours avant le début officiel d'une campagne électorale, après cette date, seules les publicités en cas d'urgence sont autorisées.

Doug Ford suit en fait les traces de sa prédécesseure, Kathleen Wynne. C'est son gouvernement libéral qui a modifié la loi en 2015 pour lever l'interdiction de donner une impression favorable du parti au pouvoir dans des annonces publicitaires payées par les fonds publics. Jusqu'en 2015, la vérificatrice générale pouvait approuver ou refuser ces annonces.

Les libéraux s'étaient ainsi donné le champ libre pour dépenser plus de 20 millions de dollars en publicités partisanes dans les mois précédant les élections de 2018.

La loi doit être rétablie pour que le public puisse à nouveau avoir confiance que leur argent n'est pas dépensé de manière inappropriée , a dit mardi le chef vert Mike Schreiner.

Kathleen Wynne, lors d'un arrêt de sa campagne à Waterloo, avant l'élection de 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Ryan

Le chef du Parti libéral de l'Ontario Steven Del Duca, qui était ministre du gouvernement Wynne en 2015, a sans surprise évité de critiquer les décisions de son ancienne cheffe, mais a dit que le gouvernement Ford devrait plutôt financer des publicités pour encourager la vaccination contre la COVID-19.

En mêlée de presse, le ministre des Finances de l'Ontario Peter Bethlenfalvy a défendu les publicités de la province et affirmé que le but est d'informer les Ontariens des actions de leur gouvernement .

Le bureau de Doug Ford a refusé de dire combien coûte la campagne publicitaire en cours, mais cette information sera révélée par la vérificatrice générale après l'élection. En raison de la règle de 60 jours, le gouvernement devra mettre fin à sa campagne d'ici la fin de cette semaine, sauf sur les réseaux sociaux, parce que la loi actuelle ne s'applique pas aux plateformes du web.

À lire aussi : Publicités électorales : victoire du gouvernement Ford devant les tribunaux

En collaboration avec Mike Crawley de CBC