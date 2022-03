La Nation métisse de la Saskatchewan recrute Jason Mercredi pour s’occuper d’itinérance

Au service d'organismes communautaires depuis 17 ans, Jason Mercredi a notamment été le cofondateur de la Journée nationale du dépistage du virus de l'immunodéficience humaine VIH en 2018. Il a ouvert le premier site de consommation supervisée en Saskatchewan. Jason Mercredi est lui-même Métis et membre de la Première Nation de Chipewyan Prairie.

Le conseil d’administration de Prairie Harm Reduction PHR a tenu à le remercier pour la croissance et le développement sans précédent qu'a connu l'organisme sous sa direction. Prairie Harm Reduction PHR est un organisme de réduction des risques; il est au service des personnes à risque et des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine VIH ou l'hépatite C. L'organisme est situé sur le territoire du Traité n° 6.

Kayla DeMong devient la directrice générale de l'organisme. Elle avait auparavant occupé le poste de directrice associée.

Jason Mercredi a salué la nomination de cette dernière, en affirmant qu’il s’agit de la bonne personne pour cette tâche. Il a également dit être impatient de pouvoir faire des dons à l’organisme et de se procurer des morceaux de leur dernière ligne de vêtement.

Jason Mercredi indique qu'il est impatient de relever les défis qui l'attendent au sein de la Nation métisse de la Saskatchewan. Il pourra s'attarder à la question de l'itinérance, une priorité de l'organisme, affirme son président Glen McCallum.