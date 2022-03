La saison des feux de forêt a commencé, l’Alberta se prépare

Le gouvernement de l’Alberta a recruté des centaines de personnes, dont des pompiers des météorologues et des analystes du comportement des feux, en préparation à la saison des incendies de forêt qui a officiellement commencé mardi.

La saison des incendies, qui s'étend du 1er mars au 1er octobre, a été rallongée depuis 2016. Nous avons estimé que nous avions besoin de plus de temps en amont [de la saison] pour nous préparer , affirme Derrick Forsythe, agent d'information sur les feux de forêt en Alberta.

Ainsi, plus de 600 pompiers ont été recrutés et 120 sites de surveillance des incendies ont été créés. Cent de ces sites ont du personnel sur place et 20 sont équipés de caméras de surveillance.

Une saison décalé en Alberta

Selon Derrick Forsythe, le printemps est la saison où se déclenchent la plupart des gros feux de forêt.

« À la fonte des neiges au printemps, lorsque l’herbe est sèche après l’automne et l’hiver, c’est là que les départs de feux sont les plus propices. » — Une citation de Derrick Forsythe, agent d'information sur les feux de forêt en Alberta

Des faits soulignés par le professeur spécialiste des feux de forêt à l'Université de Thompson Rivers en Colombie-Britannique : Il y a une accumulation de matières organiques mortes qui facilite le départ et la propagation d'un incendie. En y ajoutant un temps plus chaud, sec et venteux, les conditions sont idéales.

Selon lui, l’Alberta est unique, car c’est la seule province où le mois de mai est le plus chargé [en incendie]. Dans le reste du Canada, c’est aux mois de juin et juillet, et en juillet, août en Colombie-Britannique.

Un hiver sec

Alors que le nord de l’Alberta a eu 100 % de ses précipitations hivernales attendues, le centre et le sud de la province sont encore légèrement sous les précipitations habituelles. Cependant, les pluies printanières jouent aussi un rôle important contre les feux de forêt, selon Derrick Forsythe.

En 2021, un mois de mai humide et froid avait permis de minimiser les risques d'après M. Flannigan.

Actuellement, d'après Alberta Wildfire, trois feux de forêt maîtrisés brûlent dans la province.

Avec les informations de Tricia Kindleman