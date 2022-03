Le Canada enverra plus de gilets pare-balles et de la nourriture à l’Ukraine

Ottawa fournira 1600 gilets pare-balles supplémentaires et près de 400 000 paquets de repas individuels à l'Ukraine pour l'aider à résister à l'invasion russe.

L'annonce a été faite en conférence de presse mardi après-midi par la vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et le ministre du Développement international, Harjit Sajjan.

Plus tôt mardi, le gouvernement Trudeau avait fait savoir qu'il allait interdire aux navires et aux bateaux de pêche russes d’entrer dans les ports et les eaux intérieures du Canada.

Harjit Sajjan avait aussi annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 100 millions de dollars destinée aux Ukrainiens.

Et puis la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué mardi matin au Conseil des droits de l'homme que le Canada allait déposer une pétition à la Cour pénale internationale afin que celle-ci enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par les forces russes en Ukraine.

Ces engagements succèdent à une série de gestes posés par Ottawa depuis le début de la guerre, la semaine dernière.

Lundi, par exemple, le premier ministre Trudeau a déclaré en point de presse que le Canada allait envoyer à l'Ukraine un troisième envoi de matériel militaire létale.

La Croix-Rouge a également confirmé à Radio-Canada mardi avoir récolté jusqu'ici 17,2 millions de dollars par le biais de sa collecte pour l'Ukraine – montrant auquel il faut ajouter les 10 millions que le gouvernement fédéral s'est engagé à verser.

Plus de détails suivront.