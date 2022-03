Un humoriste ontarien veut prendre les armes en Ukraine

Anthony Walker de Port Hope, en Ontario, prodigue des soins à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne en attendant de se joindre aux combats. Il n’a aucun lien avec l’Ukraine et affirme qu’il s’agissait seulement « de la bonne chose à faire ».

L’homme de 29 ans détient une formation d’infirmier et a quitté le Canada avec l’intention de rejoindre une légion d’étrangers venus prendre les armes pour défendre l’Ukraine contre l’invasion russe.

Depuis son arrivée, il utilise sa formation pour offrir des soins aux réfugiés qui fuient l’Ukraine et attend l’arrivée d’un plus grand nombre de volontaires étrangers pour se rendre dans la capitale Kiev et participer aux combats. J’ai apporté mon propre gilet pare-balles , affirme le Canadien; obtenir des armes ne sera pas un problème .

Il compte ensuite agir comme combattant et soignant sur le terrain.

Le père de 3 jeunes enfants affirme que sa femme, son père et sa grand-mère ont trouvé son départ très difficile, mais qu’ils comprennent son geste et qu’ils lui répètent à quel point ils sont fiers de lui. Mon fils aîné comprend un peu , admet Anthony Walker qui souligne que ses deux autres enfants sont trop jeunes pour comprendre. Il espère que, si un conflit devait éclater au Canada, le pays pourrait compter sur des étrangers pour lui prêter main-forte.

C’est pourquoi, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour que des combattants se joignent aux Ukrainiens sur le terrain, l’Ontarien a rapidement choisi d’y répondre.

« Je ne crois pas que mes enfants ou mes proches survivent à une guerre nucléaire. Je ne sais pas ce que je peux faire d’autre pour l’empêcher. » — Une citation de Anthony Walker