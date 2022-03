Vancouver souhaite une coexistence pacifique avec les coyotes dans ses parcs

Alors qu’aucune attaque de coyote n’a été rapportée depuis l’automne dernier à Vancouver , la Commission des parcs rappelle au public comment respecter et interagir avec les coyotes qui vivent dans les parcs et les espaces verts de la ville.

La Municipalité souhaite ainsi favoriser une coexistence pacifique à long terme avec les humains, notamment durant cette nouvelle saison de reproduction des coyotes qui s'étale de janvier à juin.

C'est au printemps, lorsqu'ils donnent le plus souvent naissance à leurs petits, que les coyotes sont les plus visibles dans les parcs.

« Généralement observés uniquement au crépuscule et à l'aube, ils sont souvent repérés dans la journée et se comportent de manière plus audacieuse pour assurer la sécurité de leur famille. » — Une citation de Communiqué de la Commission des parcs de Vancouver

Les coyotes vont notamment chercher de la nourriture supplémentaire pour nourrir les petits ou encore sortir pour escorter les humains et les animaux domestiques loin de leur tanière.

Les coyotes étant plus susceptibles d'être aperçus à cette période de l'année, dit le communiqué, nous rappelons au public que la coexistence et la protection de la faune de Vancouver dépendent de notre volonté à tous de faire en sorte que les animaux et les humains puissent profiter de nos espaces verts sans avoir d'interactions négatives les uns avec les autres .

Coexister pacifiquement avec les coyotes

La Commission des parcs offre quelques conseils pour coexister pacifiquement avec les coyotes : il est, entre autres, conseillé de jeter les déchets dans les poubelles, de ne pas laisser intentionnellement de nourriture au sol ou même d’en offrir aux animaux sauvages.

Les appâts alimentaires sont les principales causes de l'accoutumance des coyotes aux humains et augmentent considérablement les risques de conflit , précise la Ville. Par ailleurs, cette pratique qui est interdite est passible d'une amende de 500 $.

Il est également suggéré de respecter les horaires de fermeture des sentiers afin de ne pas déranger les familles de coyotes en train de mettre bas .

Il est aussi recommandé de tenir les animaux domestiques en laisse, excepté dans les zones réservées aux chiens sans laisse. Et de laisser de l’espace aux animaux sauvages.

« Si vous voyez un coyote, reculez lentement. Si l'animal s'approche, agissez de manière agressive en vous tenant droit et en criant. Surtout, ne tournez pas le dos et ne courez pas. Les coyotes ont l'instinct de poursuivre leurs proies. » — Une citation de Communiqué de la Commission des parcs de Vancouver

Signaler les comportements de coyotes

La Société d’écologie du parc Stanley suit le comportement des coyotes et surveille les populations dans toute la ville. Il est demandé aux gens de les contacter lorsqu’ils voient des coyotes qui ont un comportement normal.

Autrement dit, les coyotes qui se déplacent tranquillement dans leur habitat, qui jappent ou aboient, qui quittent la zone lorsqu'ils aperçoivent des humains ou des animaux domestiques ou qui escortent un animal domestique ou une personne hors de leur territoire en les suivant à distance.

Pour signaler des comportements agressifs de la part des coyotes, des coyotes nourris par des humains, des humains entrant en contact physique avec un coyote, ou des coyotes blessés, morts ou en détresse, il est conseillé d’appeler la ligne provinciale RAPP au 1 (877) 952 - 7277.