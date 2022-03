Prix Juno : Charlotte Cardin en tête avec six nominations

Charlotte Cardin domine la liste des finalistes pour les prochains prix Juno, devançant même les grandes vedettes Justin Bieber et The Weeknd avec son premier album complet Phoenix.

L'autrice-compositrice-interprète montréalaise a récolté six nominations pour les récompenses canadiennes de la musique; Justin Bieber et The Weeknd en ont chacun décroché cinq.

Charlotte Cardin est en lice dans plusieurs catégories phares, dont celles de l’artiste de l'année et de l’album de l'année pour Phoenix. Le titre Meaningless est aussi finaliste pour le prix de la chanson de l'année.

La chanteuse québécoise est en constante ascension depuis son passage à l'émission La Voix à TVA, en 2013, alors qu'elle avait terminé la saison parmi les quatre premiers. La Montréalaise avait déjà remporté en novembre dernier trois prix Félix, notamment le trophée d'album de l'année anglophone, toujours pour Phoenix.

Les autres favoris et favorites cette année incluent Shawn Mendes, avec quatre nominations, tout comme la nouvelle venue pop de Vancouver Jessia, connue pour son succès I'm Not Pretty, et Pressa, l'une des étoiles montantes de la scène rap torontoise.

Le gala des prix Juno devrait se tenir cette année en personne, pour la première fois en trois ans, sur une scène en plein air à Toronto le 15 mai. La soirée, diffusée à la CBC, sera animée par Simu Liu, vedette du film Shang-Chi et la Légende des dix anneaux et de la télésérie Kim's Convenience. On y verra des prestations de Charlotte Cardin, du groupe Arkells, d'Avril Lavigne et de Mustafa, ont annoncé mardi l’équipe des Juno.

Féroce compétition

Les finalistes pour la chanson de l'année incluent également Brett Kissel pour Make a Life, Not a Living, Jessia pour I'm Not Pretty, Justin Bieber et Daniel Caesar pour Peaches (avec Giveon), et The Weeknd pour Take My Breath.

Dans la catégorie album de l'année, le Phoenix de Charlotte Cardin fera face à Dangerous Levels of Introspection de JP Saxe, Justice de Justin Bieber, Wonder de Shawn Mendes et Too Young to Be Sad de Tate McRae.

FouKi, Coeur de Pirate et Yannick Nézet-Séguin en compétition

Dans la catégorie de l’album francophone de l'année, les finalistes sont : Grignotines de Luxe de FouKi, Le ciel est au plancher de Louis-Jean Cormier, Acrophobie de Roxane Bruneau, Toute beauté n’est pas perdue de Vincent Vallières, et Impossible à aimer de Cœur de pirate.

Coeur de Pirate est aussi en nomination pour le Juno de l'album instrumental de l'année avec son disque Perséides, qu'elle avait réalisé en ménageant sa voix après une opération pour un polype.

Yannick Nézet-Séguin est en nomination dans la catégorie album classique - solo pour Introspection: Solo Piano Sessions, enregistré pendant la pandémie au Domaine Forget, dans Charlevoix. Le chef d’orchestre québécois est aussi finaliste, deux fois, dans la catégorie grand ensemble : pour Sibelius 3, avec l'Orchestre métropolitain de Montréal, et pour Rachmaninoff: Symphony No. 1 & Symphonic Dances, avec l'Orchestre de Philadelphie.