Des étudiants font la grève pour l’avenir des forêts anciennes

Une quarantaine d’étudiants et de militants se sont rassemblés devant l’école privée St John's, à Vancouver, pour protester contre l’exploitation forestière des forêts anciennes et demander au gouvernement Horgan de protéger leur avenir.

La grève a été organisée par le groupe Strike 4 Survival, un regroupement étudiant qui se bat pour protéger les forêts anciennes.

Quatre étudiants, dont un qui fréquente le collège St John’s, se sont présentés un peu avant 7 h mardi et se sont installés devant les portes de l’école avec leurs pancartes, bloquant ainsi l’entrée principale.

Benjamin McKay, un étudiant de l’école St-John's, était l’un d’eux. Le gouvernement ne s'occupe pas de notre avenir, et le risque est très élevé, affirme-t-il.

Kade Lorteau, une étudiante d’origine autochtone, a décidé de manifester pour souligner l’importance des ressources naturelles. Couper les forêts anciennes , ça cause des événements météorologiques extrêmes au pays, comme des inondations, des feux et il y d'autres manières de faire de l'exploitation forestière [que d’abattre les arbres anciens].

« Pour ma culture, les forêts, ce ne sont pas seulement des arbres, ce sont nos ancêtres, des êtres vivants. » — Une citation de Kade Lorteau, étudiante

Lorsque les parents et d’autres étudiants de l’école privée sont arrivés entre 7 h 30 et 8 h 30, ils ont été accueillis d’un côté par les militants avec leurs pancartes, leurs chants et un tambour autochtone et de l’autre côté par la direction de l’école qui a dirigé les élèves vers une autre entrée de l’établissement.

Une trentaine d'étudiants de l'école privée St John's à Vancouver se sont joints à une grève pour la protection des forêts anciennes. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Le directeur de l’école St John's, Blayne Addley, dit ne pas condamner la grève des étudiants.

« On encourage nos élèves à faire du militantisme, alors on n’a rien contre cette grève. Ce sont deux bonnes causes : les droits des Premières Nations et la sauvegarde des forêts anciennes. » — Une citation de Blayne Addley, directeur, école St-John's

Un moratoire, mais permanent

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé en novembre dernier vouloir un moratoire de deux ans sur la coupe de forêts anciennes. Il s'est engagé à négocier ce moratoire avec 204 Premières Nations.

Les étudiants demandent pour leur part que ce moratoire soit permanent.

Le groupe Strike 4 survival affirme que la grève devant l’école St John's n’est que la première et que d’autres grèves suivront devant d’autres écoles de la province.