Un responsable de la Maison-Blanche a indiqué que les deux hommes s'étaient parlé pendant 30 minutes.

Selon le compte rendu de l'entretien mis en ligne sur le site web de la Maison-Blanche, le président Biden a assuré le président Zelensky du soutien continu de son pays, alors que l'Ukraine se défend contre l'agression russe , qui en est à sa sixième journée.

MM. Biden et Zelensky ont discuté de la manière dont les États-Unis, avec les alliés et leurs partenaires, s'efforcent de responsabiliser la Russie, notamment en imposant des sanctions qui ont déjà un impact sur l'économie russe , a affirmé la Maison-Blanche.

[Nous avons discuté du] leadership américain sur les sanctions contre la Russie et [de] l'aide à la défense de l'Ukraine , a pour sa part indiqué en anglais le président de l'État ukrainien par la voie de son compte Twitter.

Nous devons arrêter l'agresseur le plus rapidement possible , a-t-il plaidé, remerciant les États-Unis pour leur soutien, alors que la Russie a intensifié son offensive sur les grandes villes d’Ukraine.

Selon un tweet de l'ambassade ukrainienne à Londres publié il y a quelques jours, M. Zelensky, identifié comme la cible prioritaire de Moscou, a décliné l'offre américaine de le faire sortir du pays. Le combat fait rage; j'ai besoin de munitions, pas d'un chauffeur , aurait-il rétorqué.

Au cours d'une entrevue conjointe accordée à CNN et à Reuters, le président ukrainien, apparaissant fatigué et s'exprimant à Kiev depuis un complexe gouvernemental lourdement protégé, a exhorté le président Biden à livrer un message fort et utile sur l'invasion russe lors de son discours sur l'état de l'Union, que le président américain prononcera en soirée.

Dès son entrée en fonction, Joe Biden avait fait du combat entre les démocraties et les autocraties , tout spécialement la Chine et la Russie, un des axes clés de sa politique étrangère, mais la récente crise donne à cet enjeu une résonance particulière.

Sur les ondes de Fox News, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a par ailleurs indiqué que l'administration Biden examinait de près la possibilité que la Russie ait commis des crimes de guerre, notamment en ayant recours à des bombes à fragmentation.

Évoquant de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité , le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a de son côté annoncé aussi vite que possible l’ouverture d’une enquête sur la situation que vit l'Ukraine depuis plusieurs années . Il a indiqué qu'une demande émanant d'un État membre de la CPI permettrait d'accélérer le processus.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a d'ailleurs indiqué mardi qu'Ottawa comptait déposer une pétition en ce sens à la Cour pénale internationale CPI en cours de journée, à l'instar de la Lituanie, la veille.

Un plan d'aide en préparation

Récemment, la Maison-Blanche a réclamé du Congrès un plan d'aide de 6,6 milliards de dollars américains destiné à l'Ukraine, mais aussi à ses voisins, où affluent les réfugiés, pour répondre aux besoins humanitaires et sécuritaires.

Sa requête est susceptible de recueillir un appui bipartisan dans une capitale où la polarisation et la division sont pourtant exacerbées. Même si les deux partis ne s'entendent toujours pas sur la répartition des montants à accorder à l'aide humanitaire et à la défense, les sommes octroyées pourraient ultimement dépasser l'objectif de la Maison-Blanche.

Se rangeant sans équivoque derrière l'Ukraine, les pays occidentaux se sont gardés d'intervenir militairement, mais ont multiplié les livraisons d'équipement militaire à ce pays en plus de mettre en place plusieurs sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, excluant par exemple de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale.

Lundi, les pays du G7 ont en outre interdit toute transaction avec la Banque centrale russe, qu'ils entendent réduire à l'impuissance en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Avant le début de l'offensive russe, le président Biden s'était dit convaincu que le président Poutine avait pris la décision d’envahir l’Ukraine, une affirmation fondée sur les informations du renseignement américain. Ses propos avaient cependant été accueillis avec prudence par la communauté internationale, et l'imminence d'une offensive russe minimisée par Kiev elle-même.