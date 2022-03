L’Ontario emploie une nouvelle tactique dans sa guerre contre les cochons sauvages

La Fédération des chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario (Fédération des chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario FCPO ) gère le programme de surveillance en partenariat avec le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

Il y a des lacunes dans notre surveillance dans la région du Nord-Ouest , admet Brook Schryer, porte-parole de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario FCPO .

« Nous savons qu’il y a de petites populations au Manitoba et au Minnesota, et nous partageons des frontières avec ces régions. » — Une citation de Brook Schryer, porte-parole de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario

Une migration potentielle de cochons sauvages dans le Nord-Ouest de l’Ontario inquiète le porte-parole. Il y a toujours la possibilité que les cochons sauvages s’installent dans cette région.

M. Schryer souligne que les cochons sauvages sont présents partout au pays, particulièrement en Alberta et en Saskatchewan.

La participation du public réclamée

Les résidents du Nord-Ouest choisis comme bénévoles dans le cadre de ce programme pourront renvoyer l’équipement de surveillance à la fin de la saison de chasse.

Le gouvernement analysera ensuite les images recueillies par les caméras installées.

En 2021, l’Ontario a articulé sa stratégie pour détecter et contrôler la population de cochons sauvages dans la province.

Les cochons sauvages ne sont pas une espèce indigène de l’Ontario peut-on lire sur le site web du gouvernement. Ils se reproduisent rapidement et sont dangereux pour nos écosystèmes.

Le terme cochon sauvage est utilisé pour décrire un animal hybride entre le cochon domestique et le sanglier.

Les sangliers ont été importés en Ontario dans les années 80 et 90 pour diversifier la production porcine, mais tant des sangliers que des cochons se sont échappés au fil des ans, et sont redevenus sauvages.

Avec les informations de CBC News