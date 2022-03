Éric Bachand nommé à la tête d’ICI Nord de l’Ontario

Il succédera à Isabelle Fleury qui occupait ce rôle depuis juin 2019 et qui a récemment été nommée première cheffe de l’information en Ontario.

Bachelier en Arts et en Cinéma, Éric Bachand a travaillé ces dix dernières années comme réalisateur à Sudbury pour le groupe Média TFO.

Avant de s’établir dans le Nord de l’Ontario, il a oeuvré durant plus de 15 ans au Québec, dans le milieu de la culture et des médias, en art médiatique, scénarisation, réalisation et production.

J’ai hâte que le dynamisme, l’expérience et le talent d’Éric soient mis au service de notre public et de nos équipes. Je suis confiante que son leadership positif, humain et rassembleur sera un véritable catalyseur de la dynamique déjà en place au sein de la station , affirme Zaahirah Atchia, directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, dans un communiqué.

C’est avec beaucoup de joie, de fierté et de motivation que je m’apprête à prendre mes nouvelles responsabilités , explique Éric Bachand dans ce même communiqué.

Le rôle de Radio-Canada est essentiel dans la préservation et le rayonnement de la francophonie dans notre région. Je compte apporter mon expérience, ma créativité et mes compétences au service de projets ambitieux aux quatre coins de notre belle région nord-ontarienne , poursuit-il.

Éric Bachand entrera en fonction le 21 mars prochain.