Quand Nanuk croise nanuq : une rencontre entre un chien et un ours à Black Tickle

Une famille du Labrador pousse un soupir de soulagement après que son chien de compagnie se soit tiré sans égratignures d’une rencontre de très près avec un ours polaire.

Victoria Keefe était chez ses grands-parents à Black Tickle, une petite communauté sur une île au large de la côte du Labrador, pour le dîner dimanche lorsque sa grand-mère a repéré quelque chose d'inhabituel à l'extérieur.

Elle a un petit problème avec sa vue. Alors elle a regardé dehors et elle s'est dit: Oh, quel très joli chien blanc , raconte Victoria Keefe.

Elle a regardé de nouveau et elle a vu que c’était en fait un ours polaire, qui était nez à nez avec son chien husky.

Elle décrit comment la famille a paniqué, craignant le pire. Leur chien, Nanuk, qui, par coïncidence, signifie ours polaire en inuktitut, n'avait jamais vu d'ours polaire. Heureusement, l'ours semblait jeune et déconcerté par le chien.

Personne ne voulait que le chien réagisse mal et que l'ours se déchaîne.

Mais il est en quelque sorte resté calme et l'ours le sentait , raconte Victoria Keefe.

« L'ours ne savait pas vraiment quoi faire de Nanuk, tout autant que Nanuk ne savait pas quoi faire de lui. » — Une citation de Victoria Keefe, résidente de Black Tickle

Victoria Keefe s’est mise à filmer la rencontre et son grand-père a ouvert la fenêtre pour appeler le chien et l'éloigner de l'ours. C’est à ce moment-là que l'ours s'est approché et qu'il s'est levé sur ses pattes de derrière.

Finalement la colocataire de ses grands-parents a tiré une cartouche anti-ours, un explosif puissant lancé à partir d'un tube portatif, utilisé pour éloigner les ours.

L'ours polaire s'est enfui, mais il risque d’être encore dans la région.

Quant à Nanuk, il est entré dans la maison rapidement après la rencontre.

Il a eu droit à un déjeuner spécial après cette expérience qui aurait pu être mortelle et puis il est reparti , dit Victoria Keefe.