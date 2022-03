Des travailleurs d’Uber et autres apps critiquent le projet de loi sur le salaire minimum

Deena Ladd, directrice du syndicat Workers' Action Centre, estime que ce projet de loi tient de l’effet d’annonce. Elle estime qu'il ne s’attaque pas aux causes qui maintiennent ces travailleurs dans une précarité de l’emploi.

Obtenir le statut d'employés

Selon elle, les travailleurs des entreprises comme Uber ou Lyft notamment demandent avant tout l’obtention du statut d’employés sous la Loi sur les normes d’emploi, une disposition qui n’est pas prévue par le projet de loi.

Le ministre du Travail avait l’occasion de faire de ces travailleurs des employés qui soient protégés par leur statut, et ce n’est pas ce qu’il a fait. Donc aujourd’hui, on nous jette de la poudre aux yeux , s’insurge-t-elle.

« Ce que les travailleurs à la demande veulent c’est les mêmes droits que les autres travailleurs employés : pouvoir être payé pour les heures supplémentaires, avoir droit aux congés payés. Or ce n’est pas ce dont il s’agit aujourd'hui, » — Une citation de Deena Ladd, directrice du syndicat Workers' Action Centre

Ils veulent pouvoir prendre un jour d’arrêt s’ils sont malades sans craindre de perdre leur travail. Or, ils ne bénéficient pas aujourd’hui de tous les droits qu’ils demandent, et cela me préoccupe , explique Deena Ladd.

Brice Sopher, vice-président du syndicat Gig Workers United, et livreur pour Uber Eat, est du même avis.

Ça ne va pas changer grand-chose , pense-t-il. Ce gouvernement parle beaucoup de ce qu’il veut faire pour aider les travailleurs à la demande, mais à la fin il ne livre pas grand-chose , ajoute-t-il.

Lui aussi demande à être considéré comme un employé sous la Loi sur les normes d’emploi. Il souhaite également voir des avancées en termes d’avantages sociaux. Uber ne contribue pas à l’assurance chômage, ni à la retraite, deux avantages que les travailleurs pourraient percevoir en tant qu’employés , explique-t-il.

Il explique que le projet de loi prévoit un salaire minimum qui ne sera versé que pour le temps de livraison des plats des restaurants vers les clients. Ils ne compteront pas le temps que j’attends pour recevoir les livraisons , un temps qui peut prendre jusqu’à la moitié de ses heures de travail, explique-t-il. De même, le temps pour se rendre dans les restaurants n’est pas non plus comptabilisé.

Quant à la question de la flexibilité, un avantage mis en avant par ces entreprises qui rémunèrent des travailleurs indépendants, Brice Sopher est là aussi peu convaincu. Je n’ai pas vraiment de flexibilité en réalité. Si je travaillais vraiment quand je le voudrais, je gagnerais beaucoup moins que le salaire minimum en Ontario . Uber rémunère en effet davantage à certaines heures fixes de la journée.

Il explique avoir croisé un livreur la nuit précédente. Il faisait très froid et j'ai croisé un autre livreur à pied (...). Il recevait une livraison par heure. Il était là dans le froid, gelé, sans gants (...) et il n'est pas payé pour rester debout dans le froid. C'est pourquoi nous souhaitons obtenir un statut d'employé à part entière et ce projet de loi ne le prévoit pas .

Andrea Horwarth, cheffe du NPD, a elle aussi critiqué le projet de loi.

Andrea Horwath, cheffe du parti néo-démocrate de l'Ontario, estime que le projet de loi ne va pas assez loin. Photo : Radio-Canada

Si vous les payez 15 dollars seulement lorsqu'ils livrent, sans compter tous les temps d'attente entre les commandes, cela ne sert à rien , estime-t-elle.

Mardi matin, lors de la période de questions à Queen’s Park, la députée du NPD, Peggy Sattler, a interpellé le gouvernement, et demandé pourquoi ce dernier pense que les travailleurs à la demande méritent moins de protections que les autres travailleurs ontariens. On leur refuse aussi l’accès aux heures supplémentaires, aux congés payés, aux indemnités de jour férié, aux indemnités de licenciement, à la couverture maladie (...) , a-t-elle ajouté.

La législation garantira à ces travailleurs au moins le salaire minimum et le droit de garder les pourboires (...) , a répondu le ministre du Travail Monte McNaughton, avant de rappeler qu'un travailleur sur cinq travaille actuellement dans ce secteur en Ontario.

Avec des informations de CBC et de Camille Feireisen