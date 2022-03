Les centres de congrès de l’Est heureux d’ouvrir leurs salles à pleine capacité

En plus des congrès, les assemblées, les réunions et certaines cérémonies sont aussi touchées par ce nouvel assouplissement. Le passeport vaccinal demeure toutefois exigé, tout comme le port du masque. Les convives pourront toutefois le retirer pour boire ou manger.

On jongle avec les règles depuis le début de la pandémie, ce n’est jamais facile. On organise des événements à pleine capacité, finalement on se retrouve à moitié de capacité ou carrément pas ouvert. Ça a toujours été très difficile, donc les nouvelles sont très bonnes pour la fin des capacités limitées. Tout est merveilleux! , lance le propriétaire de Disco Flash et du Centre des congrès de Sept-Îles, Michael Ouellet.

Michael Ouellet est persuadé que cet assouplissement est là pour rester (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

« On a un prochain gros spectacle qui est très attendu le 12 mars. On l’avait vendu à moitié de la capacité, donc on a pu rajouter 250 autres billets. C’est parfait, les gens sont vraiment très heureux. » — Une citation de Michael Ouellet, propriétaire de Disco Flash et du Centre des congrès de Sept-Îles

Le Centre des congrès de Sept-Îles peut accueillir environ 1000 personnes. Il est divisé en quatre salles. La plus petite compte 85 places et la plus grande, 517 places.

C’est une très bonne nouvelle, enfin! On l’attendait deux semaines plus tard, mais en arrivant le 28 février, ça nous dit vraiment que les valves sont plus ouvertes , ajoute pour sa part le directeur général de l'Hôtel Universel et du Centre des congrès de Rivière-du-Loup, Martin Lévesque.

Le Centre des congrès de Rivière-du-Loup, situé dans l'Hôtel Universel, peut accueillir jusqu’à 1000 personnes. Il reçoit principalement des associations, des syndicats, des fédérations, des salons d’expositions et des grandes entreprises (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le gestionnaire estime que les récents assouplissements ne modifieront pas ses plans de façon significative. Les deux semaines de plus n’ont pas vraiment d’impact, mais viennent consolider quand même le printemps et les mois suivants , précise M. Lévesque.

De son côté, le président-directeur général de l’Hostellerie Baie Bleue et du Centre des congrès de la Gaspésie, Stéphane Boudreau, se dit ravi d'accueillir plus de clients. Pour lui, il est néanmoins un petit peu dommage que le port masque en tout temps demeure obligatoire.

« C'est le principal irritant de nos clients. » — Une citation de Stéphane Boudreau, président-directeur général de l’Hostellerie Baie Bleue de Carleton-sur-Mer et du Centre des congrès de la Gaspésie

L'hôtelier Stéphane Boudreau ne s’attend pas à un retour de la capacité maximale pour les grands événements avant 2024 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Boudreau réclame donc que les congressistes soient autorisés à le retirer une fois installés à table.

Ce n’est pas évident lors de rencontres, de colloques ou de congrès de porter le masque, assis pendant cinq heures, alors qu’au restaurant, on peut l’enlever quand on est assis. C’est ce qu’on réclamait, mais ça n’a pas encore été accordé, donc on espère que ça va venir par la suite , explique-t-il.

Au cours des prochains jours, l'équipe du Centre des congrès de la Gaspésie contactera ses clients pour revoir les capacités des événements déjà prévus.