Un milieu de vie destiné aux autistes adultes verra le jour à Gaspé

Une maison comprenant 12 appartements dédiés à une clientèle adulte et vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) verra officiellement le jour au centre-ville de Gaspé. L'organisme Demeure toi est derrière cette initiative, qui a reçu une aide financière de 3,8 millions de dollars.

Cette initiative fait partie des cinq nouveaux projets de logements abordables en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine financés par Québec et Ottawa. L'annonce en ce sens a été faite la semaine dernière.

Les Chevaliers de Colomb de Gaspé ont consenti à vendre leur bâtiment du centre-ville, qui sera réaménagé pour accueillir les futurs résidents. La proximité des différents services contribuera, selon Demeure toi, à favoriser leur autonomie.

Des salles de rencontres et des locaux dédiés à des activités s'ajouteront aux unités. Une cuisine collective est également dans les cartons. Dans une phase deux, on aimerait pouvoir avoir un centre d’activités de jour, mais pour la clientèle externe qui vit avec l’autisme , précise la présidente de Demeure toi, Claudine Dupuis.

Cette dernière explique que l’immeuble n’en sera pas un ordinaire , puisque tout sera pensé et prévu en fonction de ses futurs locataires.

« Il faut tenir compte des particularités des personnes autistes. Elles ont une dimension sensorielle très développée. On ne peut pas mettre de néons et il faut que ce soit insonorisé. » — Une citation de Claudine Dupuis, présidente de l’organisme Demeure to

Une intervenante de l’Université Laval accompagnera d’ailleurs Demeure toi dans l’aménagement des lieux afin que les futurs résidents s’y sentent bien. Par exemple, il faudra éviter les couleurs vives ainsi que les planchers comportant des motifs.

Moi, j’y crois beaucoup qu’un environnement adapté peut vraiment favoriser l’épanouissement de ces personnes-là , lance Claudine Dupuis, elle-même maman d’une jeune femme autiste.

Claudine Dupuis dit d’ailleurs avoir vécu un immense soulagement lorsqu’elle a été informée que le projet verrait officiellement le jour. Tous les parents avec qui j’ai parlé me l’ont mentionné. On a peur du jour où l’on ne sera plus capable d’accompagner [notre enfant] , indique-t-elle.

Un manque de services

Si les services sont nombreux à être offerts dans le cadre scolaire, la situation change lorsque les personnes autistes vieillissent. Claudine Dupuis s’est personnellement butée à ce problème avec sa fille.

C’est là que les gens tombent, un petit peu, dans une craque du système , explique Mme Dupuis. C'est pour remédier à cette situation que Demeure toi a été lancé en 2019. L'idée est de créer un milieu de vie adapté aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme TSA et à les aider à développer leur autonomie.

L’accompagnement est toujours nécessaire lorsqu'elles sont adultes, explique la maman. Je le dis toujours : il faut les prendre par la main pour pouvoir les amener ailleurs , note-t-elle.

Avec les informations de Kim Bergeron