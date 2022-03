La Saskatchewan retire les produits russes de ses magasins d’alcool

La Russie devrait subir des sanctions sévères et immédiates , indique le communiqué.

La province encourage également les entreprises privées à cesser de vendre ces produits.

La Saskatchewan emboite ainsi le pas à d'autres provinces canadiennes.

Deux produits ont été rayés des listes du centre de distribution de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority SLGA et ne seront pas non plus offerts aux entreprises privées qui s'approvisionnent à ce centre.

Selon des experts, cette sanction n’aura qu’un effet symbolique et n’entraînera pas de répercussions économiques suffisantes pour que la Russie se retire d'Ukraine. Le Kremlin est de plus en plus isolé du reste de la communauté internationale en raison de sanctions économiques sévères.

Autres sanctions

Le gouvernement de la Saskatchewan appelle en outre à la fin de l’importation de gaz naturel de la Russie dans son communiqué.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi après-midi qu’il bannirait les importations d’hydrocarbures en provenance de la Russie et que le Canada n'avait reçu aucun pétrole brut de ce pays depuis 2019.

En outre, l'entreprise de télécommunications Sasktel a annoncé qu'elle lèverait les frais de messagerie et de téléphonie de Canadiens en direction de l'Ukraine, de même que les frais d’itinérance de ses clients en Ukraine.

Une autre entreprise de télécommunications, Access, établie à Regina, a annoncé qu’elle retirait la chaîne Russia Today – une chaîne de télévision financée par l’État russe – de son service AccessNexTV Stream. L'entreprise réginoise se joint ainsi à Rogers, à Bell et à Shaw.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a salué le geste et qualifié la chaîne d’organe de propagande du président Vladimir Poutine.

Aide de la province

Le communiqué de la province publié lundi énumère également plus de mesures de soutien, dont 100 000 $ offerts par la province à des causes humanitaires en Ukraine.

La Saskatchewan souhaite également accorder une priorité aux demandes de l'Ukraine dans le cadre du programme des candidats à l'immigration. La province veut également offrir un soutien administratif au comité consultatif des relations entre l’Ukraine et la Saskatchewan.