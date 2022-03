La police demande d’éviter un centre commercial en raison d’une plainte liée à une arme

Dans un message sur Twitter, la police demande au public d'éviter le secteur du centre commercial situé sur la rue Mumford et les environs en raison d'une « plainte liée à une arme ». Selon la police l'enquête est en cours, mais on confirme qu'aucun blessé n'a été rapporté et qu'il n'y a pas d'indications qu'un coup de feu aurait été tiré à proximité.

Une opération est toute de même en cours. De nombreux véhicules d'urgence sont sur les lieux.

De nombreuses voitures de police sont stationnées aux abords du centre commercial. Photo : Radio-Canada / Craig Paisley

Des témoins ont indiqué sur les médias sociaux que les employés et les clients sont confinés à l'intérieur de l'édifice.

Trois écoles sont en mode d’alerte de sécurité (hold and secure), l'École primaire St.Catherine, St.Agnes Junior High et l'école Westmount elementary, selon la commission scolaire.

Cette mesure de précaution permet aux élèves de se déplacer dans l'école, mais les portes des établissements scolaires sont verrouillées et personne ne peut y entrer.

Plus de détails à venir