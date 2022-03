L’hymne ukrainien en ouverture du match Jets-Canadiens

Christopher Sklepowich, le ténor de la chorale Hoosli Ukranian Male Chorus, se prépare à une soirée pleine d’émotions.

Il y aura certainement beaucoup de réflexion dans les coulisses avant d’entrer sur la glace. On sait que, même si on ressentira de l’émotion en tant qu'ambassadeurs et figures de proue de la communauté ukrainienne de Winnipeg, il nous incombe de faire en sorte que notre chanson soit haut et fort , dit-il.

Si l’hymne ukrainien retentit dans le Centre Canada Life, c’est parce que l’équipe des Jets de Winnipeg en a pris l’initiative et a demandé à la chorale de se produire en spectacle.

La chorale Hoosli Ukranian Male Chorus a déjà chanté plusieurs fois les hymnes canadiens et américains lors de matchs de hockey, mais c’est la première fois que l’hymne ukrainien sera interprété.

Plusieurs membres ont été émus quand les Jets et la LNH nous ont offert cette possibilité. Ça compte beaucoup pour nous , ajoute celui qui est aussi le président du conseil d’administration de la chorale.

31 chanteurs sur la glace

La chorale, formée en 1969, s’est produite partout en Amérique du Nord. Néanmoins, la prestation de mardi soir sera l’une des plus importantes, avec 31 chanteurs sur la glace, selon le décompte de Christopher Sklepowich.

Le Manitoba compte la plus grande communauté ukrainienne au Canada, avec environ 180 000 personnes selon les dernières estimations.

Et alors que la guerre en Ukraine se poursuit pour une sixième journée, Christopher Sklepowich repense à la semaine difficile que les Ukrainiens de la province ont vécue.

On prend ça un jour à la fois, on se soutient les uns les autres. Et ceux qui ont encore de la famille et des amis en Ukraine, ils tentent de rester le plus possible en contact avec eux , relate-t-il.

Quand la chorale interprétera l’hymne ukrainien, les chanteurs auront leur patriotisme pour porter leur performance. Les paroles montrent à quel point nous sommes prêts à mettre nos vies en jeu pour notre pays et à prouver que nous faisons partie de la Grande Fraternité kazakhe. C'est une pièce émouvante et très,très puissante , explique Christopher Sklepowich.

Il espère aussi que l’hymne encouragera les gens à rester fermes dans leur soutien à l'Ukraine et à ne pas laisser l'apathie s'installer.