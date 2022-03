Les Saskatchewanais doivent-ils s’inquiéter du sous-variant BA.2?

Selon la professeure titulaire au Département de santé publique et d’épidémiologie de la Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, la Dre Anne Leis, les premières données sur le sous-variant BA.2 indiquent que ses caractéristiques sont similaires à celles du variant Omicron.

Les seules différences notées sont que le sous-variant BA.2 est un peu plus contagieux, mais moins virulent que l'Omicron.

Le dernier rapport de l’Université de Regina publié le 22 février dernier indique que le sous-variant BA.2 représente 18 % de la charge virale du coronavirus dans les eaux usées de Regina.

Ces données n’inquiètent cependant pas la Dre Anne Leis pour l’instant.

La Dre Anne Leis estime que les Saskatchewanais devront s’habituer à faire face à l’apparition de nouveaux variants et sous-variants de la COVID-19 .

Elle affirme qu’il est important que ces derniers prennent des mesures appropriées pour se protéger.

« On va devoir vivre avec la COVID-19 sous différentes formes, un peu comme la grippe. Donc il y aura toujours des variants un peu différents qui vont émerger. C’est important que les personnes soient protégées, surtout les personnes les plus vulnérables et les personnes plus âgées. »