Un café de London crée des beignets spéciaux en guise de soutien à l’Ukraine

La copropriétaire du Happiness Café, qui a deux établissements à London, vend des beignets spéciaux jaunes et bleus.

L'argent recueilli sera entièrement consacré aux efforts humanitaires en Ukraine, où elle est née et où elle a de la famille élargie, notamment ses parents.

Notre famille, nos amis, beaucoup d'autres personnes sont encore là-bas , déclare-t-elle.

« C'est effrayant et vraiment triste. » — Une citation de Olha Prytkova, copropriétaire du Happiness Café

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en est à son sixième jour.

Des cibles civiles ont été pilonnées dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, et un convoi de chars et d'autres véhicules continue de menacer la capitale, Kiev.

Dans tout le pays, de nombreux civils ukrainiens ont passé une nouvelle nuit recroquevillés dans des abris, des sous-sols ou des couloirs.

Olha Prytkova affirme que certains Ukrainiens n'ont pas accès au strict nécessaire. Photo : Andrew Lupton/CBC

Mme Prytkova et son mari sont arrivés au Canada il y a cinq ans et ont suivi les événements de la semaine dernière avec inquiétude, choc et tristesse.

La plupart de leurs proches vivent dans le centre de l'Ukraine, qui a jusqu'à présent été épargné par le pire des combats.

Cependant, selon elle, les Ukrainiens qui fuient Kiev et d'autres régions se déplacent vers l'ouest et ont besoin d'aide.

Plus de 1000 beignets vendus

Olha Prytkova est en contact étroit avec les proches restés au pays, et dit qu'ils subissent d'importantes pénuries d'articles du quotidien.

Ils manquent de beaucoup de choses, simplement parce que les frontières sont fermées et les usines sont fermées, et il n'y a pas de gaz , explique-t-elle.

« Il est même difficile de se procurer de la nourriture ou des vêtements. » — Une citation de Olha Prytkova, copropriétaire du Happiness Café

Mme Prytkova affirme que de nombreux clients réguliers du Happiness, connaissant le lien entre le café et l'Ukraine, ont proposé leur aide lorsque l'invasion a commencé la semaine dernière.

Ils voulaient savoir comment aider et c'est alors qu'est née l'idée de créer les beignets bleus et jaunes.

Toutes les ventes vont directement au peuple ukrainien pour les besoins humanitaires comme la nourriture et les vêtements et l'aide au départ , indique-t-elle.

Plus de mille beignets ont déjà été vendus.

Entre-temps, Mme Prytkova dit qu'elle suit de près l'actualité et reste en contact avec les gens en Ukraine, en espérant qu'une solution pacifique puisse être trouvée.

J'espère que cela prendra fin très bientôt…J'espère et je prie pour cela , affirme-t-elle.

Les beignets spéciaux sont disponibles uniquement par précommande. Les clients pourront venir les chercher vendredi, samedi et dimanche.

